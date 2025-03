Zaorać polskie rolnictwo. Oto 10 plag egipskich

Unijny budżet rolny przechodzi do historii. Komisja Europejska potwierdziła, że w nowych ramach finansowych nie będzie już odrębnych budżetów dla poszczególnych „polityk”. Oznacza to koniec wspólnej polityki rolnej w jej dotychczasowej formie i stanowi milowy krok na drodze do marginalizacji unijnego, w tym polskiego, rolnictwa. Komu tak bardzo na tym zależy?

Na rolników i ich gospodarstwa w tym samym czasie spadł komplet 10 plag egipskich. Skrajnie niekorzystna umowa o wymianie handlowej UE z krajami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Boliwia), niekontrolowana rzeka produktów rolnych z Ukrainy, najwyższe w historii koszty produkcji z absurdalnie drogimi nawozami, prądem czy paliwami na czele, kontrowersyjne zmiany w prawie, skutki szaleństwa Zielonego Ładu, zawirowania podażowo- popytowe, groźne choroby zakaźne drobiu, świń i bydła rogatego, likwidacja tysięcy nierentownych gospodarstw rolnych w Europie, dramatyczne problemy z sukcesją spowodowane odpływem młodych do miast, roszczeniowi sąsiedzi, którzy trafili na wieś z miast, którym przeszkadzają zapachy, a nawet pracujący na polu ciągnik.

Mamy dziewięć. Dziesiąta może być gwoździem do trumny całej branży – chodzi o zmiany we wspólnej polityce rolnej (WPR), które są równoznaczne z likwidacją dopłat bezpośrednich, a w najlepszym wypadku z ich marginalizacją.

Unijna nowomowa

Christophe Hansen, unijny komisarz ds. rolnictwa, kilka dni temu przedstawił nową wizję polityki rolnej UE. Ile w niej konkretów? Oto trzy przykładowe.

