Ultimatum Brazylii w sprawie Mercosur: teraz albo wcale

Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva ostrzegł w środę, że jeśli umowa handlowa między Unią Europejską a południowoamerykańskim blokiem handlowym Mercosur nie zostanie sfinalizowana w tym miesiącu, Brazylia nie podpisze już tej umowy.

„Jeśli nie zrobimy tego teraz, Brazylia nie zawrze tej umowy, dopóki będę prezydentem. Jeśli powiedzą „nie”, od tej pory będziemy wobec nich twardzi. Zrobiliśmy wszystkie ustępstwa, na jakie mogła zgodzić się dyplomacja” – powiedział Lula podczas posiedzenia gabinetu.

Wcześniej w środę Włochy i Francja oświadczyły, że nie są gotowe poprzeć umowy, co jest problemem dla Komisji Europejskiej, gdyż jej przewodnicząca Ursula von der Leyen ma pod koniec tego tygodnia udać się do Brazylii w celu podpisania porozumienia. Do umowy mają zastrzeżenia także Polska i Węgry.

»» O wystąpieniu premier Włoch w sprawie Mercosur czytaj tutaj:

Giorgia Meloni podkłada nogę Niemcom w sprawie Mercosur

Umowa z blokiem krajów Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj) ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych państw, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol.

We wtorek Parlament Europejski przegłosował wzmocnioną klauzulę ochronną do umowy handlowej z Mercosur. Ma ona pozwolić na szybszą reakcję Wspólnoty w razie spadku cen produktów takich jak wołowina i jaja wskutek importu z krajów tego bloku.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tąpnięcie na rynku pracy. Chodzi o liczbę wakatów

Złoto znów drożeje, ale bohaterem sezonu jest srebro

Obajtek ostrzega. Jest wiele skutków Zielonego Ładu

»»Umowa Mercosur - brudna gra Brukseli! – oglądaj „Wiadomości Agro” w telewizji wPolsce24