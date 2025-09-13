Jeżyny – skarbnica antyoksydantów

TYLKO U NAS

Jeżyny należą do owoców jagodowych szczególnie bogatych w związki polifenolowe, w tym antocyjany i elagotanniny. Ich charakterystyczne ciemne zabarwienie owoców świadczy o dużej koncentracji antocyjanów, z kolei charakterystyczny cierpki smak wiąże się z obecnością elagotannin, jak i innych polifenoli.

Substancje te mogą oddziaływać na metabolizm człowieka, wspierać prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego oraz wpływać na mikrobiotę jelitową.

W obronie organizmu

Spożywanie jeżyn może sprzyjać poprawie gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej, a także wspierać mechanizmy związane z wrażliwością insulinową.

Znaczna obecność witaminy C, antocyjanów i innych polifenoli wzmacnia zdolności antyoksydacyjne organizmu, tym samym zwiększając jego potencjał neutralizowania reaktywnych form tlenu. Efekty te mogą mieć znaczenie w profilaktyce chorób metabolicznych i układu krążenia, chociaż należy podkreślić, iż wpływ antyoksydantów w diecie na zdrowie człowieka wciąż pozostaje zagadnieniem złożonym.

Zdrowsze jelita

Polifenole zawarte w owocach, w szczególności elagotanniny, ulegają przemianom pod wpływem mikrobioty jelitowej. Produkty ich metabolizmu, takie jak urolityny, mogą wykazywać działanie przeciwzapalne i wspierać mechanizmy związane ze starzeniem się organizmu.

Jednakże to indywidualny skład mikrobioty jelitowej odgrywa kluczową rolę w tym procesie i może determinować różnice w odpowiedzi organizmu na spożycie owoców jagodowych w zależności od jednostki.

Ile spożywać?

Jako optymalną porcję w codziennym żywieniu przyjmuje się około filiżanki świeżych jeżyn, to znaczy 150–200 g. Owoce mrożone zachowują znaczną część swoich właściwości i mogą stanowić alternatywę poza sezonem.

Sok bez dodatku cukru dostarcza polifenoli, jednak przetwory słodzone, takie jak dżemy, mają znacznie niższy potencjał prozdrowotny ze względu na dużą zawartość sacharozy, z tego względu należy zachować umiar przy ich codziennym spożyciu.

Filip Siódmiak

