Na półkach pojawia się kaki – zobacz jaką ma wartość

TYLKO U NAS

W okresie jesiennym warto wzbogacić swój codzienny jadłospis o mniej popularne gatunki owoców, charakteryzujących się równie wysoką wartością odżywczą oraz działaniem wspierającym funkcje organizmu.

Jednym z takich owoców jest kaki, znany również pod nazwą persymona. Jest to owoc pochodzący z obszarów Azji Wschodniej, szczególnie Japonii i Chin. W Polsce dostępne jest głównie w sezonie jesienno-zimowym - od października do grudnia. Owoc ten wyróżnia się gładką, pomarańczowo-żółtą skórką oraz słodkim, soczystym miąższem, który w pełni dojrzałej postaci przyjmuje miękką, niemal galaretowatą konsystencję.

Wartość odżywcza

Persymona stanowi bogate źródło witamin, składników mineralnych oraz związków bioaktywnych. Zawiera ona pektyny, wykazujące zdolność do obniżania stężenia frakcji lipoprotein o niskiej gęstości LDL oraz trójglicerydów, wspierając tym samym profil lipidowy i funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego.

Obecny w kaki potas odgrywa kluczową rolę w regulacji ciśnienia tętniczego krwi, a obecność związków fenolowych i karotenoidów warunkuje jego właściwości antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne. Regularne spożycie persymony może przyczyniać się również do redukcji przewlekłego stanu zapalnego, stanowiącego jeden z czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2, miażdżyca, choroby serca czy nowotwory.

Owoc ten jest również dobrym źródłem błonnika pokarmowego, wspomagającego perystaltykę jelit, regulującego rytm wypróżnień oraz sprzyjającemu długotrwałemu uczuciu sytości. Z tego względu kaki może stanowić wartościowy element diety wspierającej prawidłową masę ciała i zdrowie przewodu pokarmowego.

Ze skórką czy bez?

Kwestia spożywania kaki ze skórką, podobnie jak w przypadku kiwi, nieustannie budzi pewne wątpliwości.

Owoc ten można spożywać w całości po dokładnym umyciu, pod warunkiem, iż jest on w pełni dojrzały. Należy jednak uwzględnić fakt, że owoce importowane często poddawane są zabiegom zabezpieczającym przed psuciem, takim jak powlekanie woskiem lub opryski środkami konserwującymi, mającymi na celu wydłużenie ich trwałości transportowej.

Z tego względu, w warunkach rynku detalicznego, zaleca się obieranie persymony ze skórki przed spożyciem, celem ograniczenia ryzyka spożycia pozostałości pestycydów lub innych zanieczyszczeń powierzchniowych.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Ten owoc potrafi ochraniać DNA?

Zobacz dlaczego warto sięgać po awokado…

Jedz zgodnie z kolorami tęczy! Zasada pięciu kolorów

Co jeść, aby zwiększyć odporność i zwalczać infekcje

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.