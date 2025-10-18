TYLKO U NAS
Zwróć uwagę, czy nie spożywasz za dużo cukru!
Notowany w badaniach systematyczny wzrost spożycia cukrów prostych, w tym w dużej mierze w tak zwanej formie ukrytej, może w dłuższej perspektywie nieść poważne konsekwencje zdrowotne. Pomimo powszechnej świadomości na temat negatywnego wpływu nadmiernej konsumpcji cukru, jego ilość w diecie przeciętnego konsumenta wciąż znacząco przekracza wartości zalecane przez Światową Organizację Zdrowia.
Spożycie cukru w Polsce
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, roczne spożycie cukru w Polsce w 2025 roku wyniosło około 45 kg na osobę, co odpowiada średnio 125 g dziennie.
Oznacza to wzrost o 8,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie zaobserwowano spadek spożycia cukru nieprzetworzonego o około 6 kg oraz wzrost konsumpcji cukrów prostych dodawanych do żywności przetworzonej o 12 kg.
Czym jest cukier nieprzetworzony?
Cukier nieprzetworzony to ten, dodawany bezpośrednio do potraw lub napojów, z kolei cukier przetworzony stanowi składnik produktów spożywczych powstających w przemyśle spożywczym, takich jak słodycze, pieczywo, napoje gazowane czy produkty cukiernicze.
Zgodnie z zaleceniami WHO, spożycie cukrów prostych nie powinno przekraczać 10 proc. całkowitej dziennej podaży energii. Dla osoby dorosłej o zapotrzebowaniu energetycznym wynoszącym 2000 kcal oznacza to nie więcej niż 50 g cukrów dziennie. Do tego limitu nie wlicza się cukrów występujących naturalnie w owocach i mleku.
Konsekwencje nadmiernego spożycia cukru
Nadmierna konsumpcja cukrów prostych przyczynia się do zwiększenia podaży energii bez równoczesnego wzrostu uczucia sytości. Sprzyja to rozwojowi nadwagi oraz otyłości. Częste i długotrwałe spożywanie dużych ilości cukru wiąże się również z występowaniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej, takimi jak insulinooporność oraz cukrzyca typu 2.
Wysokie spożycie cukru wpływa negatywnie na profil lipidowy, powodując wzrost stężenia cholesterolu frakcji LDL i trójglicerydów, tym samym znacznie zwiększając ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, jak zawał serca czy udar mózgu.
Cukier może także nasilać procesy zapalne w organizmie, sprzyjając rozwojowi chorób przewlekłych. Ponadto stanowi on substrat dla bakterii bytujących w jamie ustnej, co przyczynia się do rozwoju próchnicy zębów.
Jak ograniczyć spożycie cukrów?
Redukcja zawartości cukru w diecie wymaga zarówno świadomych wyborów konsumenckich, jak i umiejętności interpretacji informacji zamieszczonych na etykietach produktów spożywczych.
Warto unikać napojów słodzonych i zastępować je wodą lub wodą z dodatkiem cytryny. Ograniczenie spożycia słodyczy oraz gotowych produktów wysokoprzetworzonych może znacząco zmniejszyć całkowite spożycie cukrów prostych.
Na etykietach żywności cukier może występować pod różnymi nazwami:
• Syrop glukozowo-fruktozowy
• Dekstroza
• Maltoza
• Syrop kukurydziany
• Słód jęczmienny
• Koncentrat soku owocowego
• Melasa
Alternatywą dla sacharozy mogą być substancje słodzące pochodzenia naturalnego, takie jak ksylitol i erytrytol, charakteryzujące się niską wartością energetyczną i nie wpływające w sposób istotny na stężenie glukozy we krwi.
