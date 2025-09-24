Nie daj się nabrać na Nadala! To tzw. deep fake

Słynny hiszpański tenisista Rafael Nadal ostrzegł internautów przed fałszywymi filmami reklamowymi krążącymi w internecie w których wykorzystano jego wizerunek i głos. Ma w nich udzielać między innymi porad inwestycyjnych.

„Chcę podzielić się tą przestrogą – czymś nietypowym dla moich mediów społecznościowych, ale koniecznym. W ostatnich dniach, z moim zespołem, wykryliśmy fałszywe filmy krążące na niektórych platformach. Zostały one wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji i przedstawiają postać imitującą mój wizerunek i głos. W tych filmach fałszywie przypisuje mi się porady inwestycyjne lub propozycje, które w żadnym wypadku nie pochodzą ode mnie” – napisał Nadal na LinkedIn.

Nadal podkreślił, że jest to wprowadzająca w błąd reklama, całkowicie z nim niezwiązana i dodał, że wyzwaniem stojącym przed społeczeństwem jest odróżnianie tego, co prawdziwe, od tego, co zostało zmanipulowane.

„Innowacja jest zawsze pozytywna, gdy służy ludziom, ale musimy być świadomi związanego z nią ryzyka i działać krytycznie. Sztuczna inteligencja to narzędzie o ogromnym potencjale, które może przynieść niezwykły postęp w edukacji, medycynie, sporcie i komunikacji. Może jednak być również wykorzystywana w niewłaściwy sposób, tworząc fałszywe treści, które wprowadzają w błąd” – dodał Nadal.

Hiszpan największe sukcesy zanotował w bogatej karierze na kortach ziemnych. Triumfował w 22 turniejach wielkoszlemowych: French Open (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2022) w Wimbledonie (2008 i 2010); Australian Open (2009 i 2022) oraz US Open (2010, 2013, 2017 i 2019).

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Miliardowy przetarg ustawiony pod Niemców?

Bruksela już wyciąga ręce po nasze oszczędności

Złoto: pierwsza linia przetrwania

»»Terminal promowy w Gdyni w obcych rękach, czyli repolonizacja według Tuska – oglądaj w telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Miliardowy przetarg ustawiony pod Niemców?

Bruksela już wyciąga ręce po nasze oszczędności

Złoto: pierwsza linia przetrwania

»»Terminal promowy w Gdyni w obcych rękach, czyli repolonizacja według Tuska – oglądaj w telewizji wPolsce24