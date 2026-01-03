Amerykańscy komandosi ujęli przywódcę Wenezueli

Operację pojmania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro przeprowadzili żołnierze elitarnej jednostki sił specjalnych armii USA, Delta Force - podała w sobotę stacja CBS News, powołując się na źródła w amerykańskich władzach. Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro nareszcie odpowie za swoje zbrodnie - oświadczył w sobotę na portalu X zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, komentując pojmanie przez siły amerykańskie Maduro i jego żony.

Delta Force to jednostka odpowiedzialna m.in. za misję z 2019 r., w wyniku której zginął ówczesny przywódca Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi.

Około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w sobotę w stolicy Wenezueli słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył o ataki USA.

Kilka godzin później prezydent USA Donald Trump poinformował na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że operację przeprowadziły z powodzeniem Stany Zjednoczone, a Maduro wraz z żoną zostali schwytani i wywiezieni z kraju.

Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro nareszcie odpowie za swoje zbrodnie - oświadczył w sobotę na portalu X zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, komentując pojmanie przez siły amerykańskie Maduro i jego żony.

„Nowy świt dla Wenezueli! Nie ma już tyrana. Teraz wreszcie odpowie za swoje zbrodnie” - napisał Landau.

Amerykańskie władze nie uznają Maduro za prawowitego przywódcę Wenezueli i zarzucają mu kierowanie grupą przestępczą przemycającą narkotyki do Stanów Zjednoczonych. Reżim w Caracas zaprzecza.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił wcześniej, że w ramach przeprowadzonych w nocy ataków na cele w stolicy Wenezueli, Caracas, schwytano Maduro i jego żonę. Oboje zostali wywiezieni z kraju - zaznaczył amerykański przywódca w poście na portalu Truth Social.

Wiceprezydentka Wenezueli Delcy Rodriguez oświadczyła, że władze nie mają informacji na temat miejsca pobytu i stanu Maduro oraz jego żony, i żądają dowodu na to, że żyją.

PAP, sek

