Dania jasno: Rosja wypowiedziała „cichą” wojnę NATO!

Rosja prowadzi obecnie wojnę hybrydową przeciwko Danii i Zachodowi – zaalarmował w piątek szef duńskiej Służby Wywiadu Wojskowego (FE) Thomas Ahrenkiel. Agencja uznała w nowej ocenie za „wysoki” poziom zagrożenia sabotażem i prowokacjami, wymierzonymi w państwa NATO.

„Rosja stosuje środki, które były nie do pomyślenia przed wojną (pełnowymiarową inwazją na Ukrainę, rozpoczętą w 2022 r. - PAP)” – podkreślił Ahrenkiel na specjalnie zwołanej konferencji.

Według szefa wywiadu wojskowego, w cieśninach duńskich doszło do kilku incydentów. – Rosyjskie okręty wojenne znajdowały się na kursie kolizyjnym z duńskimi jednostkami lub płynęły (wyposażone) w czujniki i drony – przekazał Ahrenkiel, nie podając więcej szczegółów.

Jak ocenił, „jest bardzo prawdopodobne, że zagrożenie atakami hybrydowymi ze strony Rosji wobec NATO wzrośnie w nadchodzących latach”.

Możliwy sabotaż i cyberataki

Służba FE uznała w swojej nowej ocenie za „wysokie” zagrożenie sabotażem wobec duńskich sił zbrojnych. Ostrzegła też przed prowokacjami wojskowymi, wymierzonymi w państwa NATO. Ryzyko cyberataków na Danię oceniono jako „średnie”.

Natomiast zagrożenie operacjami wpływu określono jako „niskie”.

Jednoznacznie wykluczono regularny atak wojskowy na Danię. Zdaniem Ahrenkiela, dla Rosjan konflikt zbrojny byłby zbyt ryzykowny.

Rosja chce, abyśmy uwierzyli w bezpośrednie zagrożenie wojną – zaznaczył.

Jak zauważają duńskie media, FE po raz pierwszy otwarcie przyznała, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Danii.

W Danii w ubiegłym tygodniu doszło do incydentów związanych z przelotami niezidentyfikowanych dronów nad lotniskami w Kopenhadze oraz w Aalborgu na Półwyspie Jutlandzkim. Bezzałogowce zlokalizowano również nad kilkoma obiektami wojskowymi, ostatnio w nocy z 27 na 28 września.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

*Upadlające: cena w handlu wyższa 40 razy od ceny skupu!

Rosjanie znaleźli sposób na amerykańskie Patrioty

Pętla na szyję Polaków. „Dług wzrośnie do 75,3 proc. PKB”

»»”Wielka awantura w SOP!” Tusk się wściekł!” – oglądaj w telewizji wPolsce24