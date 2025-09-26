Drony nad główną bazą szwedzkiej floty

Dwa niezidentyfikowane drony zaobserwowano w nocy z czwartku na piątek nad archipelagiem w Karlskronie na południowym wschodzie Szwecji. W mieście znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej.

Mattias Lundgren z lokalnej policji potwierdził nadawcy publicznemu SVT, że incydent dotyczy „drona większego rodzaju, podobnego do tego, jakie zaobserwowano w ostatnich dniach w Danii”. Według świadków bezzałogowce migały czerwonym i zielonym światłem.

Jak przekazał Lundgren, zostało wszczęte śledztwo w sprawie naruszenia ustawy o lotnictwie.

W Karlskronie, mieście położonym na wyspach, znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej, siedzibę mają tam też firmy przemysłu zbrojeniowego związanego z okrętami podwodnymi oraz technologiami morskimi. Karlskrona to również ważny port na Morzu Bałtyckim, do którego przypływają promy m.in. z Gdyni.

Seria incydentów dronowych w Danii i Norwegii -

W ostatnich dniach do naruszeń przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane duże drony doszło w Danii.

Według duńskiej policji bezzałogowce zostały zauważone w nocy ze środy na czwartek nad lotniskami w Aalborgu (na północy), Esbjerg (na zachodzie) oraz w Sonderborgu i nad wojskową bazą lotniczą Skrydstrup (na południu). W poniedziałek wieczorem drony o niezidentyfikowanym pochodzeniu widziano nad lotniskami w Kopenhadze i Oslo w sąsiedniej Norwegii, na kilka godzin blokując tam ruch samolotów.

W nocy z czwartku na piątek z powodu podejrzenia lotu dronem ponownie na krótko zamknięto lotnisko w Aalborgu.

Władze Norwegii poinformowały w czwartek, że aresztowała obcokrajowca obsługującego drona w pobliżu międzynarodowego lotniska w Oslo.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP), sek »» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Hutnictwo idzie na ścianę, a rząd się tylko przygląda

„Chwilówek” nie ubywa: w tym roku to już 8,75 mld zł!

Chińskie towary płyną do Europy dużo krótszą trasą!

»»Daniel Obajtek: polski rząd jest dziś w Berlinie – oglądaj w telewizji wPolsce24