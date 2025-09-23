Wilki masakrują stada bydła

Dramatycznie rośnie liczba ataków dzikich zwierząt na bydło i owce. Hodowcy chcą wiedzieć, czy stoją za tym wilki czy może hybrydy psa i wilka. Problemem pozostaje brak jednoznacznych danych o populacji.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołując się na GUS, podaje, że w Polsce żyje ponad pięć tysięcy wilków. Z kolei resort klimatu szacuje, że jest ich maksymalnie trzy tysiące.

Hodowcy apelują

Podlaska Izba Rolnicza zaapelowała o wprowadzenie zmian w zasadach inwentaryzacji dzikich zwierząt. Rolnicy domagają się wyodrębnienia rubryki dla wilka w oficjalnych statystykach oraz ograniczenia liczebności watach. Hodowcy dodają, że część ataków może być skutkiem działań mieszańców. Chcą żeby instytucje wydawały jednoznaczną dokumentację i żeby hybrydy wyłączono spod ochrony.

Spór trwa nie od dziś

Spór o wilki i ich krzyżówki pokazuje trudności w pogodzeniu ochrony gatunku z interesami rolników. Ostateczne rozwiązania będą wymagać współpracy resortów, naukowców i samych gospodarzy.. Sytuację może zmienić kwalifikacja wilka jako gatunku chronionego, nad czym procedują w Brukseli. Niewielka modyfikacja może zaowocować daleko idącymi zmianami – konkretnie chodzi o zmianę zaszeregowania wilka z gatunku „ściśle chronionego” na „chroniony”. Otwiera to pole do kontrolowanego odstrzału.

