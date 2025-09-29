Chińczycy budują autostrady z łopat turbin wiatrowych

Turbiny wiatrowe eksploatowane są przeciętnie około 20-25 lat. Po tym czasie trzeba je zdemontować. Stalowe elementy można łatwo przetopić, ale łopaty – wykonane z kompozytów z włókien szklanych lub węglowych zatopionych w żywicach epoksydowych – były dotąd praktycznie „niezniszczalne”. W efekcie wiele z nich trafiało na wysypiska, dewastując środowisko. Teraz może się to zmienić.

Zespół naukowców z Chińskiej Akademii Nauk w Lanzhou opracowali bowiem pięcioletni program badań, w wyniku którego powstała technologia recyklingu łopat. Materiał poddaje się mechanicznemu rozdrabnianiu i chemicznej obróbce, dzięki czemu powstaje dodatek do mieszanek asfaltowych i cementowych. Jest lekki, odporny na korozję i niezwykle wytrzymały.

Pierwsze testy na autostradzie

We wrześniu 2024 roku innowacyjne rozwiązanie zastosowano na odcinku autostrady. Po pięciu miesiącach intensywnej eksploatacji droga nie wykazała żadnych uszkodzeń – brak było spękań, kolein czy rozwarstwień. Według inżynierów, materiał nie tylko dorównuje tradycyjnym mieszankom, ale może je przewyższać pod względem trwałości.

Recykling wiatraków na świecie

Chińska metoda wzbudza duże zainteresowanie, ale nie jest jedyna. Amerykański start-up Regen Fiber odzyskuje mikrowłókna z łopat, które wzmacniają beton i zaprawy, a niemiecka firma Neocomp przerabia je na granulat wykorzystywany w cementowniach. Popiół ze spalania ponownie trafia do produkcji cementu.

Źródło: motoryzacja.interia.pl

