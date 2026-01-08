Już od lutego 2026. Visa i Mastercard podnoszą opłaty za wypłatę gotówki

Od lutego 2026 roku posiadacze kart Visa i Mastercard zapłacą więcej za wypłatę gotówki z bankomatu.

Visa i Mastercard w 2026 roku wydobędą z kieszeni Polaków jeszcze więcej.

Zapłacisz Ty

Dotychczasowy system ryczałtowy, polegający na pobieraniu stałej opłaty 1,30 zł od każdej transakcji, przestanie obowiązywać.

Od lutego 2026 roku firmy wprowadzają bardziej agresywny model pobierania opłat, który polega na pobraniu stałej opłaty 1,20 zł za wypłatę gotówki oraz pobraniu dodatkowej prowizji, liczonej od wysokości wypłacanej gotówki.

Co to dokładnie oznacza? Za wypłatę z bankomatu kartą Visa zapłacisz 1,20 zł + 0,17 proc. prowizji, a za wypłatę kartą Mastercard 1,20 zł + 0,18 proc. prowizji – prowizja jest obliczana od kwoty wypłacanej gotówki. Im więcej wypłacisz, tym więcej zapłacisz.

Przykład

Załóżmy, że chcemy wypłacić 1000 zł z bankomatu.

Przed 2026 rokiem koszt wypłaty 1000 zł z bankomatu wynosił 1,30 zł, a od lutego 2026 roku klienci zapłacą około 3 zł za wypłatę z bankomatu Mastercard i 2,90 zł za wypłatę kartą Visa. To oznacza podwyżkę sięgającą 50-100 proc.

Darmowa wypłata gotówki

Dobra wiadomość jest taka, że wypłata gotówki z bankomatu pozostaje wciąż darmowa, gdy korzystamy z bankomatu swojego banku.

Cel - maksymalizacja zysku

Podwyżki dotyczą bankomatów niezależnych operatorów, takich jak Plant Cash i Euronet, które obsługują 70 proc. rynku wypłat gotówki w Polsce.

Mniejsza liczba bankomatów

Zła wiadomość jest taka, że liczba dostępnych bankomatów w Polsce maleje, a kolejne podwyżki mogą prowadzić do likwidacji mniej rentownych urządzeń. Utrzymanie bankomatu wiąże się bowiem z rosnącymi kosztami energii, serwisu i konwojowania gotówki.

infor, jb

