Lecą głowy w ochronie Tuska

Dyrektor i wicedyrektor zarządu ochrony premiera Donalda Tuska zwolniony ze stanowiska, szef SOP-u na przymusowym półrocznym urlopie, a cała rodzina premiera objęta pełną ochroną! To wszystko konsekwencje kradzieży auta Donalda Tuska sprzed jego domu - informują reporterzy Super Expressu.

Należący do rodziny Tusków lexus został skradziony w nocy z 9 na 10 września w pobliżu domu premiera w Sopocie. Już kilka godzin później auto udało się odnaleźć na jednym z parkingów w Gdańsku, a po czterech dniach na tamtejszym lotnisku policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o kradzież. (…) Po całej sytuacji premier zażądał wyciągnięcia konsekwencji wobec Służby Ochrony Państwa. - Premier wściekł się na szefa MSWiA – mówi informator. Po rozmowie z Donaldem Tuskiem, Marcin Kierwiński zażądał głów od kierownictwa SOP-u. Zwolniono wtedy szefa i wiceszefa zarządu biura ochrony premiera. „To skandal, przecież my jesteśmy od ochrony premiera, a nie jego samochodu. Zresztą on był w innym miejscu” – mówią nam nieoficjalnie ludzie związani z SOP” pisze portal [se.pl]((https://polityka.se.pl/wiadomosci/trzesienie-ziemi-w-sop-ujawniamy-kulisy-tej-sprawy-premier-wsciekl-sie-na-szefa-mswia-po-kradziezy-jego-lexusa-aa-3CT2-ZegZ-kCtV.html).

Od miesięcy na włosku wisiała też posada szefa SOP, generała brygady Radosława Jaworskiego. Na stanowisko został mianowany jeszcze w czasie rządów PiS, w 2022 roku. Był szefem ochrony byłego wicepremiera Piotra Glińskiego. Ale jego odwołanie nie jest łatwe. Dymisji na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji dokonuje premier ale w uzgodnieniu z prezydentem. Jak się dowiedzieliśmy, Kancelaria Premiera miała w tej sprawie kontaktować się z Pałacem Prezydenckim, z którego poszedł sygnał, że nie będzie zgody na dymisję Jaworskiego. W związku z tym szef SOP został zmuszony do wzięcia półrocznego urlopu.

„Efekt jest taki, że w SOP-ie nie ma kierownika, a generał Jaworski jest poddany trałowaniu, w końcu sam odejdzie i nie będzie problemu”– mówią informatorzy „SE”.

