Sprzed domu Donalda Tuska skradziono auto żony premiera

Kwestie związane z bezpieczeństwem osób ochranianych, w tym zdarzenia dotyczące ich mienia, pozostają w kompetencjach Służby Ochrony Państwa – przekazała PAP rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak. Tak odniosła się do doniesień o kradzieży samochodu rodziny premiera Donalda Tuska w Sopocie.

Jak podkreśliła Nowak, zgodnie z procedurami wszystkie oficjalne informacje w tego rodzaju sprawach przekazuje wyłącznie rzecznik prasowy SOP.

Spod domu w Sopocie nieznani sprawcy skradli lexusa

Do kradzieży auta należącego do rodziny szefa rządu miało dojść w nocy z wtorku na środę w Trójmieście. Spod domu w Sopocie będącego własnością premiera nieznani sprawcy skradli lexusa. Sprawę zgłoszono policji; czynności prowadzą funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W działania włączono również SOP. Rzecznik Służby Ochrony Państwa płk Bogusław Piórkowski przekazał PAP, że nie będzie komentował tej sytuacji.

„To auto żony premiera Donalda Tuska. Obok w aucie spali funkcjonariusze SOP” - twierdzą moi informatorzy z policji – podaje dziennikarz śledczy Marcin Dobski.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na polską wieś ruszyła armia kontrolerów

Toniemy!

Historyczny rekord złota: 13.000 zł za uncję!

»»Ruszają wielkie ćwiczenia armii rosyjskiej na Białorusi– oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!