Słowacja wybrała amerykański atom

Słowacja podpisze międzyrządowe porozumienie z USA w sprawie budowy nowego reaktora na terenie elektrowni jądrowej Jaslovske Bohunice - poinformował we wtorek słowacki premier Robert Fico. Treść umowy została już uzgodniona, natomiast jeszcze nie ma daty jej podpisania.

Porozumienie, zaakceptowane przez słowacki rząd 10 września, przewiduje budowę reaktora o mocy ponad 1000 MW - powiedział Fico podczas Europejskiego Forum Energii Atomowej (ENEF) z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, przemysłu i sektora energetycznego.

„Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest współpraca z amerykańskim dostawcą na podstawie umowy, którą chcemy podpisać z rządem amerykańskim i która została już uzgodniona również po stronie amerykańskiej. Będziemy też zadowoleni, jeśli amerykański dostawca utworzy konsorcjum, w którym się znajdzie miejsce dla wszystkich zainteresowanych” - oświadczył Fico.

Jak poinformował premier rozmowy były prowadzone z Koreą Południową, ale napotkały na problemy. „Rozumiem, że Francja chętnie by się zaangażowała, a są też inni producenci, którzy widzieliby się w tym ogromnym, wielomiliardowym projekcie” - dodał.

Premier Fico: unijne projekty energetyczne zagrażają bezpieczeństwu państw członkowskich

Fico podkreślił też, że projekt będzie miał znaczenie nie tylko dla Słowacji, ale także dla całej Europy Środkowej, szczególnie w perspektywie powojennej odbudowy Ukrainy.

„Potrzebujemy nowych źródeł energii, jeśli chcemy utrzymać konkurencyjność” - powiedział Fico i wezwał Komisję Europejską do zajęcia się cenami energii. Skrytykował też unijny projekt RePowerEU, który nazwał „bezsensownym krokiem ideologicznym” zagrażającym bezpieczeństwu energetycznemu państw członkowskich UE.

Premier zwrócił uwagę, że Stany Zjednoczone nadal kupują wzbogacony uran od Rosji, podczas gdy UE podejmuje decyzje, które szkodzą jej własnemu przemysłowi. Podkreślił, że Słowacja będzie nadal aktywnie promować suwerenną i realistyczną politykę energetyczną.

Na Słowacji już 60 proc. energii pochodzi z atomu

Po opublikowaniu informacji o planowanym podpisaniu międzyrządowego porozumienia media zauważyły, że nowy blok ma być własnością państwa. Na razie jednak nie wiadomo, skąd będą pochodzić środki na sfinansowanie projektu. Rząd Słowacji nie ogłosił przetargu na wykonawcę, co krytykowała opozycja.

Obok elektrowni Jaslovske Bohunice, w której działają dwa sowieckie reaktory o mocy 500 MW każdy, na Słowacji funkcjonuje także nowsza siłownia w Mochovcach. Od 2023 r. pracuje tam jeden blok, a drugi ma być uruchomiony wkrótce. Elektrownie są własnością spółki Słowackie Elektrownie, w której państwo ma 34 proc. udziałów. W 2024 r. ponad 60 procent energii elektrycznej produkowanej na Słowacji pochodziło z atomu.

Piotr Górecki (PAP), sek

