Rzeź niedźwiedzi na Słowacji

Od kwietnia do końca października br. z populacji niedźwiedzi brunatnych na Słowacji zastrzelono 201 osobników – poinformowała w czwartek organizacja Państwowa Ochrona Przyrody (SzOP). Resort środowiska podał, że na pograniczu polsko-słowackim zginęły tylko dwa osobniki.

Na konferencji prasowej wiceminister środowiska Filip Kuffa odniósł się do skargi, którą Greenpeace Polska złożył w Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzonego wiosną przez rząd Słowacji zezwolenia na odstrzał do końca roku 350 osobników. W skardze, o której organizacja poinformowała w środę, zaznaczono, że odstrzał niedźwiedzi jest nielegalny, gdyż decyzja o nim zapadła bez wymaganej prawem UE strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Poza tym polowania na niedźwiedzie odbywają się w pobliżu polskiej granicy i zagrażają populacji chronionego gatunku również po stronie polskiej.

Słowacki wiceminister odrzucił te zarzuty i stwierdził, że w ostatnich miesiącach na pograniczu słowacko-polskim wyeliminowano tylko dwa osobniki.

Dyrektor SzOP Roman Fajth wyjaśnił, że liczba wyeliminowanych niedźwiedzi jest w rzeczywistości wyższa, ponieważ trzeba doliczyć zwierzęta zabite w wypadkach drogowych oraz zabite przez kłusowników. W ostatnich miesiącach zespoły interwencyjne państwowych strażników, którzy zajmują się odstrzałem groźnych dla ludzi zwierząt, zastrzeliły 95 osobników, a na podstawie specjalnych zezwoleń ministerstwa środowiska myśliwi z kół łowieckich – 106 zwierząt.

Według dyrektora SzOP eliminacja zastrzelonych zwierząt oraz tych, które zginęły w inny sposób, nie będzie miała negatywnego wpływu na populację niedźwiedzi na Słowacji. Fajth powiedział też na konferencji prasowej, że od sierpnia państwowi ekolodzy rozpoczęli monitorowanie tych zwierząt i prowadzą badania mające na celu określenie stanu zdrowia całej populacji. Według niego stan zdrowia niedźwiedzi na Słowacji pogarsza się.

Państwowe zespoły interwencyjne otrzymały w tym roku ponad 2400 zgłoszeń dotyczących pojawienia się niedźwiedzia brunatnego, co stanowi wzrost o ponad 400 przypadków w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Piotr Górecki (PAP), sek

