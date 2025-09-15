Inflacja w sierpniu w ryzach. Spada ryzyko dla RPP

Inflacja konsumencka wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu 2025 r., według finalnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 r. wzrosły o 2,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 6,0 proc. i towarów o 1,7 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zanotowanym przed miesiącem (przy wzroście cen usług o 0,7 proc. i spadku cen towarów o 0,3 proc.)” - czytamy w komunikacie.

W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: łączności (o 1,4 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc. i po 0,02 pkt proc. Niższe ceny m.in. w zakresie: odzieży i obuwia (o 1,5 proc.), transportu (o 0,4 proc.) oraz żywności (o 0,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,06 pkt proc., 0,04 pkt proc. i 0,03 pkt proc., podał też GUS.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 4,7 proc.), mieszkania (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,6 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 5,7 proc.), wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 1,10 pkt proc., 0,78 pkt proc., 0,35 pkt proc. i 0,32 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 5,4 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,59 pkt proc. i 0,06 pkt proc., podał Urząd.

Konsensus rynkowy wynosił dla sierpnia 2,8 proc. r/r.

Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 2,8 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu.

Analitycy ING: ważny jest spadek inflacji bazowej

Sierpniowa inflacja zrewidowana w górę do 2,9 proc.r/r, ale to bez znaczenia. Ważniejszy jest spadek inflacji bazowej (z 3,3 do 3,1 proc.r/r). RPP stała się super wyczulona na ryzyka inflacyjne. Zakładamy, że brak materializacji kolejnych ryzyk pozwoli na stopniowe obniżki stóp, np. wydłużenie mrożenia cen energii na 4kw25 pozwoli na cięcie w listopadzie. Kolejne 2-3 obniżki w 2026. – oceniają analitycy banku ING.

Analitycy Portu: Polska w strefie niskiej inflacji, ale usługi wciąż drożeją

„Struktura inflacji wskazuje na rozpoczynający się okres niskiej dynamiki cen, a obniżająca się inflacja bazowa świadczy o słabnięciu wewnętrznej presji kosztowej. To pozytywna zmiana po wcześniejszych wyższych odczytach w tej kategorii” – ocenia Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

„Czynniki dezinflacyjne są obecne zarówno globalne, jak i krajowe. Spadek cen surowców energetycznych i wcześniejsze umocnienie złotego wzmocniły trend dezinflacyjny, a tańsze paliwa i niższe ceny importu ograniczają koszty dla firm oraz konsumentów. Presja płacowa także słabnie, co sprawia, że coraz mniej przedsiębiorstw przerzuca wzrost kosztów pracy na ceny końcowe” analizuje ekonomista Portu.

”RPP we wrześniu obniżyła stopy procentowe do 4,75 proc., uzasadniając decyzję powrotem inflacji w pobliże celu, jednocześnie podkreślając, że dalsze decyzje będą zależne od danych. Realne stopy procentowe są obecnie dodatnie i wynoszą prawie 2 proc., co wciąż oznacza restrykcyjne warunki finansowe i daje Radzie przestrzeń do ostrożnego luzowania polityki monetarnej” – ocenia ekspert.

