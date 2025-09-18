Tempo płac w firmach „ciąży w dół"

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 7,1 proc. r/r w sierpniu br., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,8 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

„W sierpniu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 419,4 tys. etatów i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. […] Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2025 r. wyniosło 8769,08 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,1 proc. w porównaniu z sierpniem ub. roku” - napisano w komunikacie GUS.

Konsensus rynkowy przewidywał 8 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Płace w sektorze przedsiębiorstw / autor: materiały prasowe Portu

Ekonomiści ING: tempo płac „ciąży w dół”

Sierpień był kolejnym z rzędu miesiącem słabnięcia presji płacowej (7,1 proc.r/r po wzroście o 7,6 proc.r/r w lipcu). Tempo płac „ciąży w dół” zamiast stabilizować się na wysokim poziomie, czego obawiała się RPP. Spadło także zatrudnienie (0,8 proc.r/r). W porównaniu do lipca liczba etatów zmniejszyła się o 15tys., a więc najwięcej od roku. Po odsezonowaniu danych sierpień wygląda nieco lepiej. Maj był gorszy, negatywne tendencje na rynku pracy nie nasilają się. Wciąż jednak spowolnienie płac to ważne wsparcie dla członków Rady Polityki Pieniężnej optujących za kontynuacją obniżek stóp procentowych – stwierdzają analitycy Banku ING.

Eksperci Banku Pekao: RPP może poważnie rozważać obniżkę stóp w październiku

Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw z dużą niespodzianką po niższej stronie – w sierpniu wyniosła 7,1 proc. r/r wobec oczekiwań bliższych 8 proc. Takie dane to paliwo do poważnych rozważań na temat obniżki stóp procentowych przez RPP już w październiku - wskazują analitycy Banku Pekao SA.

Analitycy mBank: płace rosną coraz wolniej

RPP dostaje kolejne kojące dane w postaci niższego od oczekiwań wzrostu płac. To drugi miesiąc z rzędu, kiedy to płace rosną wolniej niż wskazywał na to konsensus. W efekcie impet wzrostu płac w horyzoncie roku obniżył się do najniższego poziomu od początku 2021 – piszą o danych GUS analitycy mBanku.

Analityk Portu.pl: perspektywy dla konsumpcji pozostają korzystne

„Dane z sierpnia to lekkie rozczarowanie względem prognoz, ale nie jest to sygnał wyraźnego pogorszenia. Dynamika płac stopniowo słabnie, jednak inflacja także mocno zwolniła i znajduje się już w zakresie dopuszczalnym przez NBP. Co ważne, realne wynagrodzenia rosną nadal solidnie, o ponad 4 proc. r/r, co oznacza dalszą poprawę siły nabywczej gospodarstw domowych. W efekcie mimo słabszego tempa nominalnego wzrostu perspektywy dla konsumpcji w drugiej połowie roku pozostają korzystne” – pisze z kolei Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

