Wkrótce zmiana w RPP. Są już spekulacje personalne

21 grudnia kończy się w Radzie Polityki Pieniężnej kadencja prof. Cezarego Kochalskiego. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, doktor Marcin Zarzecki, były prezes Polskiej Fundacji Narodowej jest na szczycie prezydenckiej listy kandydatów – informuje portal RMF24.pl

Marcin Zarzecki jest bliskim współpracownikiem prezydenta Karola Nawrockiego jeszcze z pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. W latach 2019-2024 był prezesem Polskiej Fundacji Narodowej.

Teraz Marcin Zarzecki jest najbardziej prawdopodobnym - choć nie jedynym - kandydatem do Rady Polityki Pieniężnej. Decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Karol Nawrocki, który ma do obsadzenia wakat po Cezarym Kochalskim, którego kadencja kończy się 21 grudnia 2025 r..

Prof. Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej, może wkrótce objąć funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego — wynika z nieoficjalnych informacji portalu Radia Zet – pisze portal businessinsider.com.pl

— Do końca tygodnia pracuję w Radzie Polityki Pieniężnej. Na razie nie wypowiadam się o przyszłości — powiedział portalowi businessinsider.com.pl profesor Cezary Kochalski.

Narodowy Bank Polski nie skomentował na razie tych doniesień.

