Wkrótce zmiana w RPP. Są już spekulacje personalne
21 grudnia kończy się w Radzie Polityki Pieniężnej kadencja prof. Cezarego Kochalskiego. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, doktor Marcin Zarzecki, były prezes Polskiej Fundacji Narodowej jest na szczycie prezydenckiej listy kandydatów – informuje portal RMF24.pl
Marcin Zarzecki jest bliskim współpracownikiem prezydenta Karola Nawrockiego jeszcze z pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. W latach 2019-2024 był prezesem Polskiej Fundacji Narodowej.
Teraz Marcin Zarzecki jest najbardziej prawdopodobnym - choć nie jedynym - kandydatem do Rady Polityki Pieniężnej. Decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Karol Nawrocki, który ma do obsadzenia wakat po Cezarym Kochalskim, którego kadencja kończy się 21 grudnia 2025 r..
Cezary Kochalski zostanie w NBP?
Prof. Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej, może wkrótce objąć funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego — wynika z nieoficjalnych informacji portalu Radia Zet – pisze portal businessinsider.com.pl
— Do końca tygodnia pracuję w Radzie Polityki Pieniężnej. Na razie nie wypowiadam się o przyszłości — powiedział portalowi businessinsider.com.pl profesor Cezary Kochalski.
Narodowy Bank Polski nie skomentował na razie tych doniesień.
