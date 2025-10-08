Dlaczego RPP „dostosowuje” poziom stóp procentowych?

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ocenia, że czynnikami ryzyka dla niskiej inflacji pozostaje kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu konsumpcyjnego oraz podwyższona dynamika płac, podano w komunikacie po posiedzeniu Rady. Źródłem niepewności jest poziom administrowanych cen nośników energii oraz kształtowanie się inflacji na świecie, w tym ze względu na zmiany polityki handlowej głównych gospodarek.

»» Komentarze ekspertów po posiedzeniu RPP czytaj tutaj:

RPP zaskakuje swoją decyzją

„Roczna dynamika PKB w II kw. 2025 r. w strefie euro wyniosła 1,5 proc., a w Stanach Zjednoczonych 2,1 proc. W świetle dostępnych danych w III kw. br. wzrost PKB w tych gospodarkach prawdopodobnie spowolnił. Inflacja w strefie euro jest bliska celowi inflacyjnemu Europejskiego Banku Centralnego, przy czym inflacja bazowa pozostaje nieco wyższa. W Stanach Zjednoczonych inflacja kształtuje się powyżej celu Rezerwy Federalnej, przy rosnącej inflacji bazowej. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, w tym w związku ze zmianami polityki handlowej. W Polsce w sierpniu 2025 r. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa wzrosły w ujęciu rocznym, a produkcja budowlano-montażowa spadła. Jednocześnie - pomimo pewnego obniżenia - roczna dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej w II kw. pozostała podwyższona. Na stopniowe obniżanie się dynamiki płac wskazują dane z sektora przedsiębiorstw” - czytamy w komunikacie RPP.

Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI we wrześniu 2025 r. wyniósł 2,9 proc. r/r (wobec 2,9 proc. r/r w sierpniu br.), przypomniano.

Poprawa perspektyw inflacji uzasadnia obniżkę stóp

„Uwzględniając dane GUS można szacować, że inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii ukształtowała się na poziomie zbliżonym do sierpnia br., przy wciąż podwyższonej rocznej dynamice cen usług. Biorąc pod uwagę poprawę perspektyw inflacji w najbliższym czasie, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP” - podkreślono.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, zapowiedziano w uzasadnieniu RPP.

„Czynnikami ryzyka dla niskiej inflacji pozostaje kształt polityki fiskalnej, ożywienie popytu konsumpcyjnego oraz podwyższona dynamika płac. Źródłem niepewności jest poziom administrowanych cen nośników energii oraz kształtowanie się inflacji na świecie, w tym ze względu na zmiany polityki handlowej głównych gospodarek. NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym” - zakończyła RPP.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ukraina wkrótce wyssie z Polski rzesze pracowników?

Rynek złota jest zmienny, ale nie tak jak srebro

Złoto Glapińskiego zyskało 6,6 mld dol. - w miesiąc!

»»Co nowego w gospodarce – oglądaj Wiadomości Gospodarcze w telewizji wPolsce24