Polska światłowodowa: pełzająca rewolucja

Ok. 4,4 mln, czyli 56,6 proc. adresów w Polsce znajduje się w zasięgu internetu o przepustowości 1000 Mb/s - podano w najnowszym raporcie resortu cyfryzacji. Jak dodano jednak, w kraju istnieje 2,2 mln białych plam NGA, czyli punktów bez dostępu do internetu o przepustowości przynajmniej 100 Mb/s.

Według danych na koniec trzeciego kwartału br. w Polsce znajduje się 4 mln 428 tys. 831 punktów adresowych w zasięgu internetu o przepustowości 1000 Mb/s; udział rzeczywistych, detalicznych zasięgów usług światłowodowych wynosi 64,84 proc. - wynika z raportu „Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internetu” opublikowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Według opracowania liczba punktów adresowych w zasięgu światłowodu w Polsce wzrosła w porównaniu z drugim kwartałem br. o ponad 83 tys.

W raporcie wskazano również, że w kraju jest łącznie 9 mln 195 tys. 469 punktów adresowych, z czego w zasięgu stacjonarnego dostępu do usług szerokopasmowych było 7 mln 831 tys. 968 punktów adresowych, a 1 mln 363 tys. 501 z nich nie miało dostępu do szerokopasmowej sieci.

Biznes na infrastrukturze światłowodowej

W Polsce działa 1741 przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi stacjonarnego dostępu do internetu szerokopasmowego, z czego 1183 świadczy wyłącznie usługi detaliczne (tj. bezpośrednio użytkownikom końcowym - konsumentom i klientom biznesowym), 69 wyłącznie usługi hurtowe (tj. usługi transmisji danych lub udostępniania infrastruktury pasywnej na rzecz innych przedsiębiorców, którzy świadczą je dalej detalicznie pod własną marką), a 489 – hurtowo-detaliczne.

Białe plamy na internetowej mapie Polski

Na koniec trzeciego kwartału w Polsce było 2 mln 208 tys. 115 białych plam NGA (Next-generation access, czyli punktów nieposiadających dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s). Od początku 2023 r. do końca września 2025 r. obywatele zgłosili też 219 tys. 644 zapotrzebowania na internet i 8597 weryfikacji danych w systemie internet.gov.pl.

MC przedstawiło też dane o możliwościach uzyskania stacjonarnego dostępu do internetu szerokopasmowego w budynkach i nieruchomościach o urzędowo ustalonych adresach. Oprócz raportu ogólnopolskiego przygotowano również raporty dla wszystkich 16 województw, które umożliwiają szczegółową analizę sytuacji w poszczególnych regionach. Dane opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie internet.gov.pl, gdzie znajduje się System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego.

