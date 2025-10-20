Strategiczny szlak S3 – finał 18 lat budowy

Ostatni brakujący fragment drogi ekspresowej S3 został w poniedziałek oficjalnie oddany do użytku. To odcinek między węzłami Świnoujście Łunowo – Międzyzdroje. Kierowcy mogą już w pełni przejechać trasę od Świnoujścia do granicy z Czechami w Lubawce. Proces budowy drogi ekspresowej S3 ruszył w 2007 roku.

GDDKiA poinformowała o otwarciu w poniedziałek odcinka S3 od węzła Świnoujście Łunowo do węzła Międzyzdroje jako dwujezdniowej drogi ekspresowej. To ostatni, brakujący fragment S3 Świnoujście - Troszyn, jak i całej drogi ekspresowej S3 w Polsce. Od dzisiaj kierowcy mogą już przejechać tą trasą od wybrzeża Bałtyku w Świnoujściu, aż pod granicę z Czechami w Lubawce.

Otwarcie ostatniego odcinka drogi ekspresowej S3 / autor: PAP/Marcin Bielecki

Północny odcinek S3 przejezdny

Droga ekspresowa S3 Świnoujście - Troszyn o długości 33 km została podzielona na dwa odcinki realizacyjne: Świnoujście - Dargobądz i Dargobadz - Troszyn. Umowy na zaprojektowanie i budowę zostały podpisane w 2020 roku, a roboty budowlane ruszyły na początku 2022 roku. Wartość umowy na prace budowlane dla pierwszego odcinka to 688,8 mln zł, a dla drugiego to 679,3 mln zł. Oba odcinki, otrzymały 757,4 mln zł dofinansowania ze środków UE.

Oddanie do ruchu jezdni głównych nie oznacza jeszcze całkowitego zakończenia prac związanych z inwestycją. Kontynuowane będą prace przy jezdniach dodatkowych, roboty porządkowe, nasadzenia zieleni oraz prace wykończeniowe. Do zakończenia na odcinku Dargobądz - Troszyn pozostaje jeszcze para Miejsc Obsługi Podróżnych Dargobądz oraz Obwód Utrzymania Drogi przy węźle Wolin Wschód.

Fragment trasy S3 / autor: materiały prasowe GDDKiA

S3 - korytarz transportowy północ-południe

Droga ekspresowa S3 to element Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk oraz fragment europejskiej trasy E65 łączącej szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania na Krecie, której łączna długości wynosi ok. 3950 km. S3 ma kluczowe znaczenia dla rozwoju zespołu portów morskich Szczecin-Świnoujście, zarówno w kontekście przyszłych inwestycji, takich jak planowany terminal kontenerowy, ale również funkcjonowania obecnej infrastruktury. Chodzi tu m.in. o terminal promów morskich łączący Polskę ze Skandynawią. Jest to również kluczowa trasa dla rozwoju turystyki, ważnej gałęzi gospodarki wybrzeża bałtyckiego. Warto wspomnieć również, że strona czeska prowadzi już budowę odcinka 21-kilometrowego odcinka autostrady D11 do Trutnova. W przyszłym roku będzie można już w pełni skorzystać z ostatniego polskiego fragmentu S3, od Lubawki do granicy, który zyska połączenie z początkowym, 3,5-kilometrowym, odcinkiem czeskiej D11. W ciągu kilku najbliższych lat, po wydłużeniu D11 do Jaroměřa, S3 zyska bezpośrednie połączenie z siecią dróg szybkiego ruchu na południu Europy.

Przebieg trasy S3 / autor: materiały prasowe GDDKiA

Finał wielu lat realizacji

Proces budowy drogi ekspresowej S3 ruszył w 2007 roku wraz z pierwszymi pracami na odcinku Szczecin - Gorzów Wielkopolski. W 2010 roku ten fragment o długości 81 km zostało oddany do ruchu. Dawna DK3, która poza nielicznymi obwodnicami i fragmentami dwujezdniowymi była zwykłą jednojezdniową drogą krajową przebiegającą przez dziesiątki miejscowości, zaczęła przeistaczać się w nowoczesną, dwujezdniową drogę ekspresową.

Następnie ruszała budowa odcinków w województwie lubuskim. W latach 2013-2014 kierowcy pojechali odcinkami od Gorzowa Wielkopolskiego do Sulechowa (łącznie 80 km trasy). Dobudowane zostały również drugie jezdnie na obwodnicach Gorzowa Wielkopolskiego i Międzyrzecza. W roku 2018 zostały oddane do ruchu odcinki na południe od Zielonej Góry w kierunku Dolnego Śląska. Równolegle trwała budowa dolnośląskich odcinków S3, większość z nich oddano do ruchu również w 2018 roku. W roku 2021, wraz z zakończeniem odcinka w rejonie Polkowic, S3 spięła ze sobą autostrady A6, A2 i A4. W ubiegłym roku nastąpiła finalizacja budowy południowego odcinka S3, przechodzącego przez obszary górskie do granicy z Czechami. Ukształtowanie terenu spowodowało konieczność budowy dwóch tuneli drogowych, w tym jednego o długości 2,3 km - najdłuższego, pozamiejskiego tunelu w Polsce.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego budowa S3 była również prowadzona na odcinkach na północ od Szczecina. W roku 2011 zostały oddane obwodnice Miękowa i Parłówka, natomiast w latach 2017-2021 były realizowane odcinki Miękowo - Rzęśnica i Brzozowo - Miękowo. Budowa na odcinku Świnoujście - Troszyn ruszyła w 2022 roku.

Łącznie cała droga ekspresowa S3 liczy 471 km (w tym 17 km wspólnego przebiegu z autostradą A6). Koszt realizacji S3 od Świnoujścia do Lubawki w latach 2007-2025 wyniósł ponad 15 mld zł, a dofinansowanie ze środków UE w ramach różnych programów wyniosło ok. 7,7 mld zł.

