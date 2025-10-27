Będzie deal, dolar w górę?

Schemat silna giełda w USA i mocny dolar może działać dalej. Na lepszym sentymencie korzystają dzisiaj kryptowaluty, ale traci złoto i pozostałe kruszce.

Weekend przyniósł pozytywne informacje w kwestii kluczowego wydarzenia, jakim będzie czwartkowe spotkanie prezydentów Trumpa i Xi. Sekretarz Skarbu Bessent poinformował, że strony poczyniły dalsze ustalenia w tej kwestii, zgadzając się, co do ramowego kształtu umowy, jaka będzie podpisana. Chiny zgodziły się opóźnić wdrożenie kontrowersyjnego projektu kontroli eksportu metali ziem rzadkich o rok, w zamian za to USA wycofały temat dodatkowych ceł z agendy. Jednocześnie Chiny wrócą do zakupów amerykańskiej soji, co w ostatnich tygodniach było kluczowe dla Trumpa. W odpowiedzi na te doniesienia w górę poszły kontrakty terminowe na giełdowe indeksy, co zapowiada dzisiaj dość dobrą sesję na Wall Street. To może tłumaczyć dlaczego dolar w poniedziałek zbytnio nie słabnie, chociaż opublikowana w piątek inflacja CPI za wrzesień była poniżej prognoz, a Fed już w środę obniży stopy procentowe i najpewniej po raz kolejny zrobi to w grudniu. Schemat silna giełda w USA i mocny dolar, może, zatem działać dalej. Na lepszym sentymencie korzystają dzisiaj kryptowaluty, ale traci złoto i pozostałe kruszce. Beneficjentem jest miedź, gdyż oddalenie perspektyw gospodarczych tarć pomiędzy mocarstwami, przynosi ulgę chińskiej gospodarce.

W przestrzeni walut słabo wypada dzisiaj szwajcarski frank, choć zmiana jest kosmetyczna. Najmocniej zachowują się waluty Antypodów, ale i też funt, czy kanadyjski dolar. W tym ostatnim przypadku inwestorzy nie przejęli się zbytnio ponownymi tarciami USA z Kanadą, po tym jak Trump zerwał w ubiegłym tygodniu rozmowy handlowe z Carney’em, a weekend zapowiedział nałożenie dodatkowego 10 proc. cła. Siła walut Antypodów idzie w parze z mocniejszym juanem, który dzięki działaniom Ludowego Banku Chin jest dzisiaj na poziomach najwyższych od ponad roku.

EURUSD - Fed ważniejszy od dealu z Chinami?

Rynek EURUSD zareagował tylko niewielką zwyżką na piątkowy odczyt inflacji CPI za wrzesień, która była niższa od prognoz. W zasadzie pozwoliło mu to ustabilizować się ponad poziomem 1,16. Tymczasem niższa inflacja w USA w zasadzie wspiera oczekiwania, co do serii obniżek stóp przez Fed (w środę druga w tym roku po wrześniowej), co teoretycznie powinno osłabiać dolara. Weekendowe doniesienia na temat umowy ramowej USA-Chiny przed czwartkowym spotkaniem obu przywódców poprawiły sentyment wokół ryzykownych aktywów, co widać na giełdach akcji, oraz kryptowalut, ale to też stabilizuje dolara. Wraca, zatem dawna korelacja? Najbliższe dni będą mocnym testem dla tego scenariusza, który w zasadzie (przez narrację Fed) powinien być zmieniony.

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe BM BOS

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

