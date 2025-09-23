Groźna choroba atakuje na Warmii i Mazurach

W gminie Susz (woj. warmińsko-mazurskie) wykryto dwa ogniska ptasiej grypy – niebezpiecznej choroby dziesiątkującej stada kur, indyków, kaczek czy gęsi.

W związku z wystąpieniem wirusa, służby weterynaryjne zdecydowały o likwidacji zakażonych stad – wybito około 4 tysiące gęsi oraz blisko 11 tysięcy indyków. Specjaliści przypuszczają, że wirus został przeniesiony przez migrujące dzikie ptaki.

Dwie strefy bezpieczeństwa

Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, wyznaczono dwie strefy bezpieczeństwa. Pierwsza z nich to strefa zapowietrzona, obejmująca obszar w promieniu 3 kilometrów od wykrytych przypadków, zaś druga – tzw. strefa zagrożona – rozciąga się na kolejne 7 kilometrów.

Zagrożonych ponad 20 kolejnych ferm

W samej strefie zapowietrzonej znajduje się dziewięć ferm drobiu. Kilkanaście kolejnych gospodarstw hodowlanych działa na obszarze uznanym za zagrożony. Wprowadzone środki ostrożności mają powstrzymać dalszą transmisję wirusa, który stanowi realne zagrożenie nie tylko dla okolicznych gmin, ale również dla całej branży drobiarskiej. Chodzi przede wszystkim o eksport, w którym jesteśmy potentatem.

