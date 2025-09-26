Fermy stoją puste, a hodowcy rwą włosy z głowy

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do ministra rolnictwa o skrócenie procedur dotyczących ponownego zasiedlania budynków inwentarskich po likwidacji ognisk ASF, grypy ptaków czy rzekomego pomoru drobiu. Zdaniem rolników, obecne opóźnienia powodują ogromne straty i zagrażają istnieniu wielu gospodarstw.

24 września KRIR zwróciła się do szefa resortu rolnictwa, Stefana Krajewskiego, z prośbą o rozwiązanie problemu przewlekłych procedur. Choć przepisy formalnie dopuszczają wprowadzanie zwierząt po likwidacji ogniska choroby i przeprowadzeniu dezynfekcji, w praktyce decyzje powiatowych lekarzy weterynarii wydawane są z dużym opóźnieniem.

Finansowa zapaść zamiast dochodów

Każdy dzień zwłoki oznacza dla rolników realne straty finansowe – kurniki i chlewnie pozostają puste, nie przynosząc dochodu, a przecież ich utrzymanie kosztuje krocie. Według KRIR taka sytuacja prowadzi nie tylko do utraty płynności finansowej, ale w skrajnych przypadkach grozi upadłością gospodarstw.

Trzeba ustalić maksymalne terminy

Samorząd rolniczy podkreśla, że jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie jasnych, maksymalnych terminów, w których inspekcja weterynaryjna będzie musiała wydać decyzję, oczywiście o ile rolnik spełni wszystkie wymogi bioasekuracji. Zdaniem KRIR, tylko takie zmiany mogą zapewnić rolnikom bezpieczeństwo ekonomiczne i stabilność produkcji.

