Jarosław Kaczyński podsumowuje działania Żurka. „Władza stacza się do rynsztoka"

Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, podczas konferencji prasowej skrytykował postępowanie prokuratury wobec Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości. Jego słowa były jednoznacznie krytyczne – nazwał decyzję prokuratury „skandaliczną” i wskazał na jej wyraźnie polityczny charakter.

Prezes PiS ocenił na wtorkowej konferencji prasowej, że decyzja prokuratury jest skandaliczna. - I, jak można sądzić, ma całkowicie polityczne uzasadnienie - dodał Kaczyński.

Ta władza kompletnie nie daje sobie rady z rządzeniem we wszystkich dziedzinach życia – mówił Jarosław Kaczyński I jak dodaje „w związku z tym podejmuje kolejną operację zmierzającą do tego, żeby przesunąć uwagę społeczną w stronę kwestii rzekomych zbrodni, przestępstw Prawa i Sprawiedliwości”.

„Nowe konstrukcje nie mające nic wspólnego z prawem”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że stawiane zarzuty są bezsensowne i nie mają nic wspólnego z prawem.

Jeżeli chodzi o charakter zarzutów, które są stawiane panu ministrowi Ziobrze, to one wpisują się dokładnie w ten modus operandi, który oni przyjęli. Ponieważ nie są w stanie udowodnić, że ktoś z naszej partii coś rzeczywiście kradł, to przyjęli nowe konstrukcje, nie mające nic wspólnego z prawem karnym, albo w ogóle z prawem – mówił.

Orlen za Obajtka był potęgą

Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się również do decyzji o pociągnięciu Daniela Obajtka do odpowiedzialności finansowej.

Działają w bardzo złej wierze, bo chodzi o menadżera, który doprowadził do tego, że Orlen stał się firmą znaczącą w skali międzynarodowej i był bardzo blisko pełnej dominacji w środkowym pasie Europy. To był atut gospodarczy i polityczny pierwszej rangi – podkreślił. – Wszystkie przedsięwzięcia, które dziś są kwestionowane, Orlen sam teraz wznawia. A przecież wcześniej krzyczano, że to były nadużycia i błędy – mówił.

„ Ta władza nadaje się do…”

Kaczyński nie szczędził słów krytyki pod adresem rządzących.

Obecna władza coraz bardziej stacza się do rynsztoka – jeżeli chodzi o język, styl i działania. Ale jednocześnie stacza się też do innego rynsztoka – czysto przestępczego działania – mówił.

– Jestem głęboko przekonany, że to skończy się kiedyś przed prawdziwymi sądami, na podstawie obowiązującego prawa. Bez żadnych prób tworzenia przepisów retroaktywnych, jak w czasach norymberskich. I wtedy będzie pełna podstawa, by wymierzyć bardzo surowe kary – zakończył.