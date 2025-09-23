Gdzie Tusk inwestuje pieniądze?

Były premier Mateusz Morawiecki ostro skrytykował politykę gospodarczą rządu Donalda Tuska. W swoim wpisie na platformie X zwrócił uwagę na rosnące zadłużenie państwa oraz kierunek, w jakim – jego zdaniem – trafiają publiczne środki.

Według Morawieckiego w ciągu najbliższych lat dług publiczny Polski ma wzrosnąć do niemal 67 proc. PKB, co oznacza około bilion złotych dodatkowego zadłużenia w trzy lata. Były premier przekonuje, że pieniądze te nie wspierają polskich przedsiębiorców, lecz trafiają głównie do zagranicznych koncernów.

„Tak źle jeszcze nie było. Polacy coraz mocniej odczuwają skutki fatalnych rządów Donalda Tuska. Młodzi ludzie mają duży problem ze znalezieniem pracy, a polskie firmy są wypychane z narodowych kontraktów. Strategiczne inwestycje mocno wyhamowały, a rząd Tuska wprowadza Polskę w spiralę zadłużenia” – przedstawia film opublikowany przez Mateusza Morawieckiego.

Były szef rządu wskazał, że kontrakty infrastrukturalne i zbrojeniowe są – jego zdaniem – konstruowane w taki sposób, aby preferowały zagraniczne firmy.

Za naszych rządów miliardy trafiały do gmin i powiatów, wspierały rodzinne przedsiębiorstwa, wzmacniały lokalną gospodarkę i tworzyły miejsca pracy. Obecny rząd zadłuża Polskę, by finansować obce interesy, a rachunek za to płacą Polacy – dodał.

Morawiecki stwierdził również, że obecna polityka gospodarcza nie sprzyja rozwojowi kraju, lecz jego osłabieniu.

To nie jest rozwój, to rozkład państwa polskiego, a jego autorem jest Donald Tusk” – zakończył.

Dane ekonomiczne

Dług Polski rośnie. Prognozy i obecny stan finansów publicznych pokazują, że przekroczenie 60 proc. PKB jest prawdopodobne w nadchodzących latach. Potwierdza to również Komisja Europejska, która w swoich prognozach zakłada, że dług publiczny Polski będzie rósł z ~55,3 proc. w 2024 do ~58,0 proc. w 2025 i do ~65,3 proc. w 2026 r.

X, jb