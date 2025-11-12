Obajtek: działałem w imię dobra państwa i Orlenu

Europoseł PiS, b. prezes Orlenu Daniel Obajtek stawił się w środę przed południem w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Został wezwany w ramach śledztwa ws. zawarcia przez Orlen umów na usługi detektywistyczne ze wskazaną przez niego firmą.

W tej sprawie Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet europosła w październiku br.

Europoseł Daniel Obajtek przemawia do zgromadzonych przed budynkiem Prokuratury Regionalnej w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak

Obajtek: mam zarzuty za normalne praktyki każdej firmy

Przed prokuraturą na Obajtka oczekiwała wspierająca go grupa osób. Europoseł zwracając się do nich podziękował im za przybycie. Zapowiedział też, że „zawsze będzie przychodził na wezwania organów – jakie by one nie były”.

Jednocześnie odniósł się do faktu wezwania go do prokuratury.

Zamiast poprosić mnie do prokuratury jako świadka, to wzywa się mnie jako podejrzanego, który działał w imieniu bezpieczeństwa państwa polskiego i bezpieczeństwa Orlenu – podkreślił.

Zgromadzeni wykrzykiwali: „murem za Obajtkiem”.

Obajtek ocenił też, że zawieranie usług detektywistycznych to „normalna taktyka i praktyka wszystkich międzynarodowych koncernów – to nie jest nic nowego”.

„Zbudowaliśmy stabilny koncern, który dziś jest warty 100 miliardów złotych i dziś realizuje się scenariusz. Czy na moim miejscu nie zlecilibyście sprawdzenia pewnych kwestii w momencie, kiedy wypływają dane z firmy, w momencie kiedy w gabinecie są podsłuchy, w momencie kiedy płyną pieniądze na czarny PR? – pytał Obajtek. Czy nie zlecilibyście sprawdzenia poprzez różnego rodzaju firmy?” - dodał.

»» O sprawie zarzutów wobec Daniela Obajtka czytaj tutaj:

Daniel Obajtek w prokuraturze. „Cyrk polityczny”

Zbudował wielki Orlen, więc Tusk musi go zniszczyć

Według prokuratury „przestępstwo wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym”

Wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi skierował w grudniu zeszłego roku ówczesny Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar. Chodziło o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony b. prezesa firmy i jego majątku.

Rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak informowała wtedy, że Prokuratura Regionalna w Warszawie zajmuje się sprawą niedopełnienia obowiązków przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą Orlenu. „W postępowaniu tym zgromadzono materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, wyjaśnień podejrzanych, dokumentacji, w tym umów, raportów i faktury VAT, uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Daniela Obajtka przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym w ramach sprawstwa polecającego” - przekazała rzeczniczka PG.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Duże firmy wycofują się z Polski. Powodów jest kilka

Kuriozalne zapisy w polisach OC dla właścicieli dronów

Warren Buffett opuszcza firmę. Ma ważne przesłanie do świata

»»Co nowego w gospodarce? – oglądaj Wiadomości Gospodarcze w telewizji wPolsce24