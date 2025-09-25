Nowy prezes PZU po kadrowym trzęsieniu ziemi

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń podjęła uchwałę w sprawie powołania Bogdana Benczaka w skład zarządu, powierzając mu funkcję prezesa pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podała spółka. Do czasu uzyskania zgody rada powierzyła Benczakowi pełnienie obowiązków prezesa zarządu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy.

Powołanie nastąpiło od dnia 25 września br. na okres wspólnej kadencji, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023-2025.

Zawirowania kadrowe w PZU za rządów Donalda Tuska

Nominacja Bogdana Benczaka to efekt dość zaskakującego kadrowego trzęsienia ziemi u największego polskiego ubezpieczyciela. To już trzeci prezes PZU powołany za rządów Donalda Tuska i co ciekawe, może okazać się, że ta prezesura przetrwa tylko do grudnia, gdy kończy się kadencja obecnego zarządu.

Przypomnijmy, że na początku sierpnia z funkcji prezesa PZU odwołany został Andrzej Klesyk. W styczniu tego roku Klesyk przejął PZU od odwołanego przez Radę Nadzorczą Artura Olecha, który zarządzał ubezpieczycielem raptem kilka miesięcy od jesieni 2024 roku.

Kim jest nowy prezes PZU?

Bogdan Benczak jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w organach nadzorczych i zarządczych spółek w Polsce i w państwach bałtyckich. Pełnił kluczowe funkcje w wielu podmiotach wchodzących w skład grup finansowych, podało PZU.

W latach 2008-2015 był dyrektorem Biura Operacji Zagranicznych, Biura Rozwoju Biznesu PZU, prezesem UAB PZU Lietuva (2010–2014), prezesem UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas (2009-2017), a w latach 2014-2017 prezesem AAS BALTA i jednocześnie dyrektorem zarządzającym ds. operacji zagranicznych w PZU SA. W latach 2015-2017 był członkiem zarządu AB Lietuvos Draudimas. Następnie, w latach 2018-2022, był członkiem zarządu i prezesem ERGO Insurance SE / ERGO Life Insurance SE. Od 2023 do 2024 r. był dyrektorem generalnym w ADB Gjensidige Lietuva. Od lutego 2025 r. był dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych w Grupie PZU. Przewodniczy radzie nadzorczej PZU Zdrowie, AB „Lietuvos draudimas”, UAB „PZU Lietuva gyvybes draudimas”, PrJSC IC PZU Ukraine i PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance. Jest też członkiem rad nadzorczych Polskiej Fundacji Narodowej oraz Link4 TU SA.

„Stanąć na czele firmy, z którą byłem związany od początku swojej menedżerskiej kariery, to dla mnie zaszczyt, przywilej i spełnienie marzeń. Zadania, które sobie postawiłem, to przywrócenie PZU niekwestionowanej roli lidera rynku ubezpieczeń, wdrożenie założonych w strategii jasno określonych celów i transformacja kultury organizacyjnej, aby wszyscy związani z naszą firmą byli dumni z pracy dla niej” - powiedział Benczak, cytowany w komunikacie.

Od 25 września br. w składzie zarządu PZU SA będą: Bogdan Benczak, Elżbieta Häuser-Schöneich, Tomasz Kulik, Tomasz Tarkowski, Jan Zimowicz, Bartosz Grześkowiak i Maciej Fedyna.

