Kryzys czipowy branży moto zażegnany?

Chińskie ministerstwo handlu ogłosiło w sobotę możliwość złagodzenia restrykcji eksportowych nałożonych na półprzewodniki produkowane przez koncern Nexperia. Zwolnienia z ograniczeń mają zostać przyznane firmom, które niezwłocznie skontaktują się z władzami ChRL - dodał resort.

Z oświadczenia resortu handlu na X wynika, że firmy korzystające z półprzewodników Nexperii będą mogły ubiegać się o zwolnienie z zakazu eksportu.

Przedsiębiorstwa napotykające praktyczne trudności są proszone o niezwłoczny kontakt z ministerstwem handlu lub lokalnymi władzami handlowymi. Dokonamy kompleksowej oceny indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorstwa i przyznamy zwolnienia tym, które spełniają kryteria - przekazał rzecznik resortu.

Zakaz eksportu czipów z Chin uderzył w europejski przemysł

Chiny ogłosiły wprowadzenie ograniczeń po tym, jak władze Holandii przejęły kontrolę nad producentem czipów Nexperia. Koncern ten jest spółką córką chińskiego przedsiębiorstwa Wingtech Technology, należącego częściowo do rządu w Pekinie, i ma siedzibę w holenderskim Nijmegen. Rząd Holandii uzasadnił przejęcie kontroli nad firmą „_poważnymi brakami w zarządzaniu” koncernem i zagrożeniem bezpieczeństwa technologicznego Europy.

Zakaz eksportu czipów z Chin, gdzie montowana jest większość układów scalonych Nexperii, uderzył m.in. w niemiecki przemysł motoryzacyjny. Z powodu ich niedoboru koncern Volkswagen zapowiedział zawieszenie produkcji samochodów Golf w fabryce w Wolfsburgu.

»» O skutkach restrykcji na eksport chipóz Chin czytaj tutaj:

Casus Nexperii. Chińska firma gra na nosie Europie

Nie do wiary! Koncern VW zawiesza produkcję Golfa

Sobotnia zapowiedź złagodzenia restrykcji eksportowych została odebrana jako reakcja Pekinu na rozmowy podjęte w ostatnim tygodniu przez władze USA i UE. Po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w czwartek ministerstwo handlu w Pekinie ogłosiło zawieszenie na rok kontroli eksportu metali ziem rzadkich. Według unijnego komisarza ds. handlu Marosza Szefczovicza zawieszenie ma być stosowane wobec wszystkich, w tym Unii Europejskiej. Z kolei w piątek chińska delegacja przyjechała na negocjacje do Brukseli, a Szefczovicz zapowiedział, że wkrótce spotka się z ministrem handlu Chin Wangiem Wentao.

W przekazanym PAP oświadczeniu rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill podkreślił, że UE przyjęła zawieszenie restrykcji z zadowoleniem.

Należąca do Nexperii fabryka półprzewodników zaczęła prowadzić działalność na własną rękę. Zakład w Dongguan, odpowiadający za ok. 70 proc. globalnej produkcji czipów Nexperii, wznowił dostawy dla lokalnych odbiorców, rozliczając je w juanach zamiast w dolarach.

Magdalena Cedro (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przyznali się! CPK zostanie skasowany

Jajka nawet o 60 proc. droższe

Ceny prądu najwyższe w Polsce. Padł rekord