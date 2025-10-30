Chiny odraczają cios w czuły punkt globalnego biznesu

Chiny i USA osiągnęły porozumienie handlowe, na mocy którego Pekin zawiesi najnowsze restrykcje dotyczące eksportu, w tym metali ziem rzadkich – powiadomił w czwartek resort handlu ChRL. Postanowienia te, uzgodnione podczas niedawnych negocjacji w Malezji, ujawniono po czwartkowym spotkaniu przywódców obu krajów w Korei Płd.

Ministerstwo przekazało w oświadczeniu, że „środki kontroli eksportu, ogłoszone 9 października, zostaną zawieszone na okres jednego roku, a szczegółowe plany ich wdrożenia zostaną opracowane”. Nie podano dalszych szczegółów.

Decyzje ogłoszone przez Pekin w pierwszej połowie miesiąca obejmowały wzmocnienie restrykcji handlowych dotyczących m.in. metali ziem rzadkich, co spowodowało gwałtowny wzrost napięć w stosunkach Chin ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską.

Chiny odraczają restrykcje na rok

Trump, relacjonując wyniki rozmów z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pusan w Korei Płd., sprecyzował, że Chiny nie wprowadzą zapowiadanych restrykcji na eksport metali ziem rzadkich przez przynajmniej rok. W zamian – jak podał chiński resort handlu – Waszyngton zgodził się na roczne zawieszenie wdrażania własnych zaostrzonych zasad kontroli eksportu oraz dochodzenia w ramach sekcji 301 przeciwko chińskiej branży morskiej, logistycznej i stoczniowej.

Uzgodnienia celne USA i Chin

Zgodnie z ustaleniami USA zniosą 10-procentowe cła na chińskie towary (w tym z Hongkongu i Makau), nałożone pod pretekstem walki z fentanylem. Przedłużono także o rok okres zawieszenia podwyższonych ceł o wysokości 24 proc. W odpowiedzi Chiny „dostosują swoje środki zaradcze”, które nie zostały sprecyzowane w oświadczeniu resortu finansów.

Jak zaznaczono, jest to wynik ostatniej, piątej rundy negocjacji handlowych między przedstawicielami Waszyngtonu i Pekinu, przeprowadzonej w Kuala Lumpur w Malezji w dniach 25-27 października. Ustalenia te zostały sfinalizowane przez Xi i Trumpa podczas czwartkowych rozmów. Resort handlu przekazał, że porozumienie obejmuje także współpracę w zakresie zwalczania handlu fentanylem, rozszerzenie zakresu handlu produktami rolnymi oraz zapewnienie ze strony Chin o zamiarze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi „w celu właściwego rozwiązania kwestii związanych z aplikacją TikTok”.

W komunikacie zaznaczono, że Pekin „oczekuje współpracy” ze strony USA w celu wdrożenia przyjętych ustaleń i poprawy stabilności światowej gospodarki.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP), sek

