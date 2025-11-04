Otrzymasz odszkodowanie za dziurę w asfalcie. Wystarczy jeden formularz

Uszkodzenie pojazdu na skutek nierówności w drodze to problem, z którym boryka się wielu kierowców. W odpowiedzi na rosnącą liczbę takich incydentów, coraz więcej samorządów wprowadza możliwość zgłaszania szkód drogowych online, co znacząco upraszcza proces ubiegania się o odszkodowanie.

Cyfryzacja procesu zgłaszania szkody

Zgłoszenie uszkodzenia pojazdu przez dziurę w drodze jest łatwiejsze dzięki cyfryzacji. Wystarczy wypełnić formularz online i dołączyć zdjęcia uszkodzeń oraz wskazać miejsce zdarzenia na mapie Google.

Takie zgłoszenie trafia bezpośrednio do urzędników gminy lub powiatu, a także do ubezpieczycieli, co pozwala na szybkie rozpatrzenie sprawy i wypłatę odszkodowania.

Cyfryzacja pozwala na błyskawiczne przekazanie danych o szkodzie do odpowiednich systemów, co eliminuje zbędną biurokrację. W ten sposób samorządy mogą skutecznie monitorować stan dróg i szybko reagować na pojawiające się problemy – mówi ekspert podczas XXIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, relacjonowanego przez Portal Samorządowy.

Dzięki temu rozwiązaniu proces likwidacji szkody jest nie tylko szybszy, ale także bardziej przejrzysty.

Portal Samorządowy, jb