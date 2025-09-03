"Sabotaż! Donald Tusk sprzedał polskie rolnictwo"

”Mam wrażenie, że Donald Tusk już sprzedał polskie rolnictwo. Dogadał się z przewodniczącą KE i zaproponował rozdzielenie umowy, by samemu nie świecić oczami przed rolnikami. Ta sprawa jest już przesądzona. Co może pomóc? Protesty rolników w całej Europie” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 były minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus – relacjonuje portal wPolityce.pl

Poseł PiS podkreślił w rozmowie z Mariuszem Pietrasikiem, że umowa UE z Mercosur służyć ma jedynie realizacji niemieckich interesów.

Ta umowa będzie służyła tylko Niemcom i ona jest robiona pod Niemców. W Europie prowadzi się politykę niemiecką, idącą w kierunku zwijania europejskiego rolnictwa, a tym samym polskiego rolnictwa. Dlaczego tak jest? Przemysł niemiecki chce sprzedać swoje produkty do krajów Mercosur i za to przejmuje rolnictwo— powiedział Robert Telus.

UE nie od dziś idzie w kierunku zwijania europejskiego rolnictwa. Ta umowa szkodzi nie tylko rolnikom, ale też bezpieczeństwu żywnościowemu. Jeżeli ograniczą nam np. hodowlę drobiu o 70 proc. - o czym mówi się w UE – to będzie sprowadzane mięso z krajów Mercosur. A co się stanie, jeśli nie dopłynie statek? Nie będziemy mieli produktu i zagrożone będzie bezpieczeństwo Europy — dodał.

PSL zabił rolnictwo?

Były szef MRiRW podkreślił, że Polskie Stronnictwo Ludowe przyłożyło rękę do „zabicia polskiego rolnictwa”.

Dziwię się politykom PSL, którzy wywodzą się ze wsi, stoją na dożynkach w pierwszych rzędach, a tak naprawdę zabijają polskie rolnictwo tą decyzją. Minister Krajewski i PSL będzie symbolem zabicia polskiego rolnictwa. To naprawdę idzie w tym kierunku. (…) Rolnik już nie głosuje na PSL

„Zdrada polskiej wsi stała się faktem”

Wiadomość o zawarciu umowy z Mercosur przez Komisję Europejską zelektryzowała media społecznościowe, w których zdecydowanie dominują krytyczne, a nawet gniewne komentarze.„Zdrada polskiej wsi stała się faktem” - napisał na X europoseł PiS Michał Dworczyk – zauważa wPolityce.pl

Donald Tusk nie zrobił nic żeby przeciwstawić się umowie UE-Mercosur. Człowiek, którego nikt w Europie miał nie ograć jest grabarzem polskiego rolnictwa — podkreślił na X szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak.

Zdrada polskiej wsi stała się faktem‼️ Umowa Mercosur przyjęta przez UE, Donald „nikt mnie nie ogra w Europie” Tusk poniósł kolejną klęskę. Tylko Polski szkoda— napisał na X Michał Dworczyk, europoseł PiS, były szef KPRM.

Mercosur „wykończy” w Polsce hodowców mięsa, ubojnie, mleczarnie, masarnie i cukrownie. Brak wymagań (SENT) dla towarów z Ukrainy „wykończy” sadowników, rolników i przemysł owoców miękkich. Prawie 2 lata rządów koalicji Pana Tuska + PSL. Na wsi już nikt się nie uśmiecha❗️ — zaznaczył eurodeputowany PiS Bogdan Rzońca.

