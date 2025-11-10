Po 40 dniach rządowego pata odwilż w Kongresie USA

Amerykański Kongres jest krok bliżej zakończenia trwającego od 1 października shutdownu. Grupa senatorów Demokratów zgodziła się na kompromis w sprawie finansowania agencji federalnych do stycznia, co umożliwiło przełamanie impasu.

W niedzielę wieczorem w Senacie przeprowadzono głosowanie proceduralne, umożliwiające dalsze prace nad projektem dotyczącym finansowania rządu. Wystarczającą liczbę 60 głosów zdobyto dzięki grupie siedmiorga senatorów Demokratów i jednego senatora niezależnego, którzy zgodzili się na kompromis. Negocjacje w jego sprawie prowadzili w niedzielę senatorowie Jeanne Shaheen, Angus King i Maggie Hassan.

Odłożenie problemu do stycznia

Zawarte przez nich porozumienie zakłada przedłużenie finansowanie rządu do końca stycznia oraz m.in. cofnięcie masowych zwolnień pracowników federalnych, do których doszło po 1 października - podały amerykańskie media.

Kompromis zawiera obietnicę przyszłego głosowania w sprawie wydłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach tzw. Obamacare, co jest głównym żądaniem Demokratów. Dopłaty nie zostały jednak zagwarantowane, więc rozzłościło to część Demokratów, chcących kontynuować walkę - podkreśliła AP.

„Republikanie w końcu się obudzili i uświadomili się, że ich dzień świstaka musi się zakończyć. Ta ustawa nie jest idealna, ale podejmuje ważne kroki, by ograniczyć negatywne skutki shutdownu” - oświadczył senator Demokratów Richard J. Durbin, który poparł kompromis.

„Rozumiem, że nie wszyscy moi koledzy Demokraci są usatysfakcjonowani tym porozumieniem, ale czekanie kolejnego tygodnia albo miesiąca nie dałoby lepszego rezultatu” - powiedziała na konferencji prasowej senator Shaheen.

Niedziela to 40. dzień shutdownu, będącego najdłuższym w historii kraju. Zmieniony projekt (uwzględniający m.in. finansowanie rządu do stycznia) trafi po przegłosowaniu w Senacie do Izby Reprezentantów, a następnie do podpisu prezydenta USA Donalda Trumpa. Ten proces - według mediów - może zająć kilka dni.

W związku z shutdownem bony żywnościowe dla milionów Amerykanów znalazły się pod znakiem zapytania, pracownicy federalni pracują bez wynagrodzenia albo zostali skierowani na przymusowy urlop, a od piątku odwoływane są tysiące lotów, a pasażerowie mierzą się z opóźnieniami. Tylko w niedzielę opóźnionych było 10 tys. lotów.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

