Von der Leyen radykalnie zmienia front w sprawie ETS!

Podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu von der Leyen zapowiedziała przegląd i modernizację systemu EU Emissions Trading System (ETS) – jednego z kluczowych mechanizmów unijnej polityki klimatycznej.

System polega na tym, że emisje gazów cieplarnianych – przede wszystkim dwutlenku węgla – mają swoją cenę. Firmy energetyczne i przemysł muszą kupować uprawnienia do emisji, co ma zachęcać do inwestycji w czystsze technologie. Według szefowej KE, mechanizm spełnił ważną rolę i zjednoczona Europa go potrzebuje, wymaga jednak pilnej modernizacji polegającej na dostosowaniu do nowych realiów.

Liczba, która ma przekonać sceptyków

Von der Leyen w swoim wystąpieniu sięgnęła po argument, który ma pokazać znaczenie systemu. Jak podkreśliła, gdyby nie ETS, Unia Europejska zużywałaby dziś o około 100 mld metrów sześciennych gazu więcej. To ogromna ilość, odpowiadająca dużej części importu surowca do Europy. Według Komisji, oznaczałoby to znacznie większą zależność energetyczną od zewnętrznych dostawców, a w konsekwencji wzmożoną podatność na kryzysy i szoki cenowe.

Wojna i nerwowość na rynku

Dyskusja o przyszłości ETS odbywa się w wyjątkowo trudnym dla światowej energetyki momencie. Napięcia na Bliskim Wschodzie i wojna między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem ponownie wywołały niepokój na globalnych rynkach surowców. Każde takie wydarzenie natychmiast przekłada się na ceny energii w Europie.

To właśnie w tym kontekście coraz częściej pojawiają się głosy, że unijna transformacja energetyczna powinna zostać spowolniona. Szefowa Komisji Europejskiej stanowczo odrzuciła jednak takie pomysły.

„Powrót do rosyjskich paliw byłby błędem”

W swoim wystąpieniu von der Leyen jasno zaznaczyła, że powrót do rosyjskich paliw kopalnych nie jest dobrym rozwiązaniem. Niektórzy twierdzą, że powinniśmy porzucić naszą długoterminową strategię, a nawet wrócić do rosyjskich paliw kopalnych. Byłaby to strategiczna porażka – podkreśliła. Według niej, taki ruch oznaczałby:

większą zależność energetyczną,

zwiększoną podatność na szantaż polityczny,

osłabienie strategicznej pozycji Unii.

Dlatego – jak zaznaczyła – UE powinna konsekwentnie realizować swoją długoterminową strategię energetyczną, opartą m.in. na odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej.

Rachunki za energię pod lupą

Jednocześnie Komisja Europejska zdaje sobie sprawę, że transformacja energetyczna ma bardzo konkretną cenę – którą odczuwają gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Von der Leyen przyznała wprost, że presja kosztowa w Europie jest realnym problemem. Dlatego – jak zapowiedziała – Bruksela chce się przyjrzeć całej strukturze rachunków za energię, a nie tylko jednemu ich elementowi.

W Unii Europejskiej przeciętny rachunek za prąd składa się z czterech głównych części:

56 proc. – koszt samej energii

18 proc. – opłaty sieciowe,

15 proc. – podatki i opłaty publiczne,

około 11 proc. – koszty emisji dwutlenku węgla.

Jak zaznaczyła szefowa Komisji, proporcje te mogą się różnić w zależności od miksu energetycznego poszczególnych państw.

Nadchodzi trudna debata nad przyszłością ETS

Zapowiedź modernizacji systemu ETS oznacza, że w najbliższych miesiącach Brukselę czeka jedna z najważniejszych debat dotyczących polityki klimatycznej. Z jednej strony stoi potrzeba ograniczania emisji i przyspieszenia transformacji energetycznej, zaś z drugiej – rosnące koszty energii i obawy społeczne w wielu państwach członkowskich. Jedno jest jednak pewne: jeśli Komisja Europejska rzeczywiście zdecyduje się na głębokie zmiany w ETS, będzie to jedna z najważniejszych reform europejskiej polityki energetycznej od wielu lat.

