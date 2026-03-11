Glapiński: 197 mld zł ze sprzedaży złota na wojsko!

NBP może sprzedać na giełdzie w Londynie część swoich zasobów złota, a nadwyżkę wynikającą z różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży przeznaczyć na zbrojenia - poinformował w środę prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Zarząd Narodowego Banku Polskiego posiada tu wyłączną i pełną autonomię w zakresie zarządzania krajowymi aktywami rezerwowymi – podkreślił Glapiński.

Na koniec lutego Polska posiadała 570 ton złota, którego wartość wynosiła ok. 340 mld zł. Nierealizowany zysk, pochodzący z wzrostu cen złota, to 197 mld zł – powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński. Ten zysk NBP mógłby zrealizować poprzez „aktywne zarządzanie” złotem.

197 mld zł jednorazowego zysku NBP na obronność

W środę podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówił o propozycji sfinansowania tzw. polskiego SAFE 0 proc., czyli wykorzystania zysków ze wzrostu wyceny złota na obronność.

Na koniec lutego rezerwy walutowe NBP stanowiły równowartość ponad 1 bln zł. Złoto to równowartość ok. 340 mld zł. Nasze zasoby złota wzrosły z 200 ton do 570 ton – przekazał szef banku centralnego. – Proces zakupów przyspieszył po wybuchu wojny na Ukrainie – dodał.

Niezrealizowane przychody z wyceny złota to 197 mld zł. To uboczny skutek tego, że kupiliśmy tyle złota i że ono tak podrożało – wskazał Adam Glapiński. – Są także niezrealizowane zyski z innych walorów, to jakieś 10 mld zł – dodał.

„W Londynie jest główne miejsce, gdzie się handluje złotem. Mogę dzisiaj wraz z zarządem wydać dyspozycję, żeby jutro rano natychmiast sprzedać na przykład 50 ton (…) po najlepszej cenie. Uzyskalibyśmy ekwiwalent w dolarach, który by wszedł w wynik naszej rezerwy (…)” - podkreślił Glapiński.

Prezes wyjaśnił, że uzyskane w ten sposób dolary zostałyby zaliczone do rezerw NBP, których wartość pozostałaby niezmieniona, natomiast zmieniłaby się ich struktura.

Natomiast zrealizowalibyśmy przy tym tę nadwyżkę, tą niezrealizowaną wartość bieżącej ceny złota, nad średnią cenę, po której je kupowaliśmy. I to by weszło w wynik finansowy i popłynęło do tego funduszu wspierania sił zbrojnych, który prezydent zaproponował - wskazał Glapiński.

Planowane operacje są standardowe i nie wymagają żadnych zmian w prawie

Szef NBP podkreślił, że decyzje dotyczące handlu złotem czy walutami obcymi mieszczą się w obecnym mandacie prawnym instytucji i nie wymagają żadnych zmian w przepisach. Zapewnił, że wszelkie planowane operacje finansowe są standardowymi działaniami biznesowymi, a nie sztucznymi zabiegami księgowymi.

Zarząd NBP jest wyposażony w odpowiednie uprawnienia i może podejmować decyzje dotyczące zarządzania aktywami rezerwowymi całkowicie autonomicznie, nie musi nikogo pytać o zgodę – powiedział Glapiński.

Podkreślił, że taka konstrukcja wynika z zasady niezależności banku centralnego obowiązującej w europejskim porządku prawnym. Jak zaznaczył, rezerwy walutowe są zasobem państwowym, jednak znajdują się w wyłącznym zarządzie banku centralnego.

Możemy sprzedawać złoto, kupować złoto, sprzedawać dolary czy kupować euro. Takie operacje są normalnym elementem zarządzania rezerwami i odbywają się w granicach naszych uprawnień – powiedział. Podczas wystąpienia prezesa Glapińskiego za jego plecami został wyświetlona prezentacja, w której napisano, że „mając na uwadze szczególnie ważny interes państwa, jakim jest poprawa bezpieczeństwa Polaków (wyższa racja stanu), gotowi jesteśmy rozpocząć aktywne zarządzanie posiadanym zasobem złota”.

PAP, sek

