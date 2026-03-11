Informacje
Minister Karol Rabenda wręcza nominację do prezydenckiej Rady Gospodarczej / autor: materiały prasowe KPRP / fot. Marek Borawski / KPRP
45 ekspertów wesprze prezydenta w sprawach gospodarki

  • Opublikowano: 11 marca 2026, 16:17

W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania członkom Rady Gospodarczej przy Prezydencie RP.

Nominacje w imieniu Prezydenta RP wręczył minister Karol Rabenda – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

W wydarzeniu uczestniczył również minister Adam Andruszkiewicz – zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, a także doradcy Prezydenta – Paweł Gruza, Piotr Głowacki, Leszek Skiba oraz parlamentarzyści.

Minister Karol Rabenda: rolą Rady jest merytoryczne wsparcie głowy państwa poprzez formułowanie rekomendacji oraz wypracowywanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki / autor: materiały prasowe KPRP / fot. Marek Borawski / KPRP
Podczas uroczystości wręczenia aktów powołania minister Karol Rabenda pogratulował członkom Rady Gospodarczej i podziękował w imieniu Prezydenta RP za przyjęcie zaproszenia do udziału w jej pracach. Podkreślił, że rolą Rady jest merytoryczne wsparcie głowy państwa poprzez formułowanie rekomendacji oraz wypracowywanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki i wzmocnienia konkurencyjności rodzimych firm.

Minister Adam Andruszkiewicz podkreślił znaczenie gremiów doradczych Prezydenta Karola Nawrockiego w wypracowywaniu koncepcji, które mogą stać się podstawą inicjatyw legislacyjnych głowy państwa.

Podczas uroczystości głos zabrał również poseł na Sejm RP Marcin Horała z Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. Zaznaczył, że Rada Gospodarcza może być miejscem wypracowania suwerennych koncepcji rozwoju Polski, które będą owocować konkretnymi postulatami, projektami ustaw i działaniami pozwalającymi na kolejny skok rozwojowy kraju.

Rada Gospodarcza pełni funkcję eksperckiego zaplecza Prezydenta RP, dostarczając merytorycznej wiedzy oraz pogłębionych analiz w kluczowych obszarach gospodarki. Jej celem jest identyfikowanie strategicznych kierunków rozwoju kraju oraz budowa spójnej, długofalowej polityki gospodarczej.

Dr Marek Dietl (C) został przewodniczącym Rady Gospodarczej przy prezydencie RP / autor: materiały prasowe KPRP / fot. Marek Borawski / KPRP
W skład Rady Gospodarczej powołani zostali:

  1. Marek Dietl – Przewodniczący Rady

  2. Przemysław Antas

  3. Mateusz Berger

  4. Paweł Borys

  5. Marcin Chludziński

  6. Łukasz Czernicki

  7. Piotr Dardziński

  8. Beata Daszyńska–Muzyczka

  9. Sebastian Dąbski

  10. Piotr Dytko

  11. Szymon Dziubicki

  12. Jadwiga Emilewicz

  13. Alvin Gajadhu

  14. Tomasz Gontarz

  15. Marek Górski

  16. Tadeusz Hatalski

  17. Tomasz Hinc

  18. Mirosław Jamroży

  19. Tomasz Janik

  20. Andrzej Karol

  21. Cezary Kaźmierczak

  22. Jan Klimek

  23. Cezary Kochalski

  24. Rafał Kos

  25. Artur Kosicki

  26. Artur Krawczyk

  27. Katarzyna Kreczmańska–Gigol

  28. Zbigniew Krysiak

  29. Paweł Lewandowski

  30. Joanna Makowiecka–Gatza

  31. Piotr Nowak

  32. Piotr Patkowski

  33. Piotr Palutkiewicz\

  34. Adam Pawlik

  35. Dorota Piwońska

  36. Jakub Pyżanowski

  37. Aleksandra Rutkowska

  38. Magdalena Rzeczkowska

  39. Andrzej Sadowski

  40. Krzysztof Tenerowicz

  41. Stanisław Wojtera

  42. Zbigniew Wysocki

  43. Krzysztof Zalewski

  44. Robert Zapotoczny

  45. Kamil Zubelewicz

Rada Gospodarcza przy prezydencie RP / autor: materiały prasowe KPRP / fot. Marek Borawski / KPRP
Źródło: materiały prasowe Kancelarii Prezydenta RP, prezydent.pl, oprac. Sek

