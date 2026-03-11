45 ekspertów wesprze prezydenta w sprawach gospodarki

W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania członkom Rady Gospodarczej przy Prezydencie RP.

Nominacje w imieniu Prezydenta RP wręczył minister Karol Rabenda – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

W wydarzeniu uczestniczył również minister Adam Andruszkiewicz – zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, a także doradcy Prezydenta – Paweł Gruza, Piotr Głowacki, Leszek Skiba oraz parlamentarzyści.

Minister Karol Rabenda: rolą Rady jest merytoryczne wsparcie głowy państwa poprzez formułowanie rekomendacji oraz wypracowywanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki / autor: materiały prasowe KPRP / fot. Marek Borawski / KPRP

Podczas uroczystości wręczenia aktów powołania minister Karol Rabenda pogratulował członkom Rady Gospodarczej i podziękował w imieniu Prezydenta RP za przyjęcie zaproszenia do udziału w jej pracach. Podkreślił, że rolą Rady jest merytoryczne wsparcie głowy państwa poprzez formułowanie rekomendacji oraz wypracowywanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki i wzmocnienia konkurencyjności rodzimych firm.

Minister Adam Andruszkiewicz podkreślił znaczenie gremiów doradczych Prezydenta Karola Nawrockiego w wypracowywaniu koncepcji, które mogą stać się podstawą inicjatyw legislacyjnych głowy państwa.

Podczas uroczystości głos zabrał również poseł na Sejm RP Marcin Horała z Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. Zaznaczył, że Rada Gospodarcza może być miejscem wypracowania suwerennych koncepcji rozwoju Polski, które będą owocować konkretnymi postulatami, projektami ustaw i działaniami pozwalającymi na kolejny skok rozwojowy kraju.

Rada Gospodarcza pełni funkcję eksperckiego zaplecza Prezydenta RP, dostarczając merytorycznej wiedzy oraz pogłębionych analiz w kluczowych obszarach gospodarki. Jej celem jest identyfikowanie strategicznych kierunków rozwoju kraju oraz budowa spójnej, długofalowej polityki gospodarczej.

Dr Marek Dietl (C) został przewodniczącym Rady Gospodarczej przy prezydencie RP / autor: materiały prasowe KPRP / fot. Marek Borawski / KPRP

W skład Rady Gospodarczej powołani zostali:

Marek Dietl – Przewodniczący Rady Przemysław Antas Mateusz Berger Paweł Borys Marcin Chludziński Łukasz Czernicki Piotr Dardziński Beata Daszyńska–Muzyczka Sebastian Dąbski Piotr Dytko Szymon Dziubicki Jadwiga Emilewicz Alvin Gajadhu Tomasz Gontarz Marek Górski Tadeusz Hatalski Tomasz Hinc Mirosław Jamroży Tomasz Janik Andrzej Karol Cezary Kaźmierczak Jan Klimek Cezary Kochalski Rafał Kos Artur Kosicki Artur Krawczyk Katarzyna Kreczmańska–Gigol Zbigniew Krysiak Paweł Lewandowski Joanna Makowiecka–Gatza Piotr Nowak Piotr Patkowski Piotr Palutkiewicz\ Adam Pawlik Dorota Piwońska Jakub Pyżanowski Aleksandra Rutkowska Magdalena Rzeczkowska Andrzej Sadowski Krzysztof Tenerowicz Stanisław Wojtera Zbigniew Wysocki Krzysztof Zalewski Robert Zapotoczny Kamil Zubelewicz

Rada Gospodarcza przy prezydencie RP / autor: materiały prasowe KPRP / fot. Marek Borawski / KPRP

Źródło: materiały prasowe Kancelarii Prezydenta RP, prezydent.pl, oprac. Sek

