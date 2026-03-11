45 ekspertów wesprze prezydenta w sprawach gospodarki
W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania członkom Rady Gospodarczej przy Prezydencie RP.
Nominacje w imieniu Prezydenta RP wręczył minister Karol Rabenda – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
W wydarzeniu uczestniczył również minister Adam Andruszkiewicz – zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, a także doradcy Prezydenta – Paweł Gruza, Piotr Głowacki, Leszek Skiba oraz parlamentarzyści.
Podczas uroczystości wręczenia aktów powołania minister Karol Rabenda pogratulował członkom Rady Gospodarczej i podziękował w imieniu Prezydenta RP za przyjęcie zaproszenia do udziału w jej pracach. Podkreślił, że rolą Rady jest merytoryczne wsparcie głowy państwa poprzez formułowanie rekomendacji oraz wypracowywanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki i wzmocnienia konkurencyjności rodzimych firm.
Minister Adam Andruszkiewicz podkreślił znaczenie gremiów doradczych Prezydenta Karola Nawrockiego w wypracowywaniu koncepcji, które mogą stać się podstawą inicjatyw legislacyjnych głowy państwa.
Podczas uroczystości głos zabrał również poseł na Sejm RP Marcin Horała z Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. Zaznaczył, że Rada Gospodarcza może być miejscem wypracowania suwerennych koncepcji rozwoju Polski, które będą owocować konkretnymi postulatami, projektami ustaw i działaniami pozwalającymi na kolejny skok rozwojowy kraju.
Rada Gospodarcza pełni funkcję eksperckiego zaplecza Prezydenta RP, dostarczając merytorycznej wiedzy oraz pogłębionych analiz w kluczowych obszarach gospodarki. Jej celem jest identyfikowanie strategicznych kierunków rozwoju kraju oraz budowa spójnej, długofalowej polityki gospodarczej.
W skład Rady Gospodarczej powołani zostali:
-
Marek Dietl – Przewodniczący Rady
-
Przemysław Antas
-
Mateusz Berger
-
Paweł Borys
-
Marcin Chludziński
-
Łukasz Czernicki
-
Piotr Dardziński
-
Beata Daszyńska–Muzyczka
-
Sebastian Dąbski
-
Piotr Dytko
-
Szymon Dziubicki
-
Jadwiga Emilewicz
-
Alvin Gajadhu
-
Tomasz Gontarz
-
Marek Górski
-
Tadeusz Hatalski
-
Tomasz Hinc
-
Mirosław Jamroży
-
Tomasz Janik
-
Andrzej Karol
-
Cezary Kaźmierczak
-
Jan Klimek
-
Cezary Kochalski
-
Rafał Kos
-
Artur Kosicki
-
Artur Krawczyk
-
Katarzyna Kreczmańska–Gigol
-
Zbigniew Krysiak
-
Paweł Lewandowski
-
Joanna Makowiecka–Gatza
-
Piotr Nowak
-
Piotr Patkowski
-
Piotr Palutkiewicz\
-
Adam Pawlik
-
Dorota Piwońska
-
Jakub Pyżanowski
-
Aleksandra Rutkowska
-
Magdalena Rzeczkowska
-
Andrzej Sadowski
-
Krzysztof Tenerowicz
-
Stanisław Wojtera
-
Zbigniew Wysocki
-
Krzysztof Zalewski
-
Robert Zapotoczny
-
Kamil Zubelewicz
Źródło: materiały prasowe Kancelarii Prezydenta RP, prezydent.pl, oprac. Sek
