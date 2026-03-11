Doigrali się! Stracą koncesję po skandalu z podwyżką opłat?

Minister Infrastruktury zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zbadanie możliwości zerwania umowy z Autostradą Wielkopolską, w związku z podniesieniem przez spółkę stawek za przejazd autostradą A2 na odcinku między Koninem i Nowym Tomyślem - przekazał PAP resort. Umowa koncesyjna formalnie jest ważna do 2037 roku.

W środę wzrosły stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami A2 na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Autostrada Wielkopolska SA. zapowiedziała podwyżki w poniedziałek. Użytkownicy samochodów osobowych za przejazd całym tym odcinkiem zapłacą 120 zł. Pierwsze o reakcji Ministerstwa Infrastruktury na podniesienie opłat poinformowało w środę RMF FM.

„W ocenie MI kolejna podwyżka opłat na autostradzie A2 zarządzanej przez AW SA jest niezasadna. Minister Infrastruktury zwrócił się do GDDKiA o przeanalizowanie możliwości zerwania umowy z zarządzającą odcinkiem spółką” - poinformowała PAP rzeczniczka resortu Anna Szumańska.

»» O podwyżce stawek za przejazd A2 od 11 marca czytaj tutaj:

Przejazd A2 tylko dla bogaczy! Potężna podwyżka stawek

GDDKiA przeciw wzrostowi opłat na A4, ale jest bezsilna

Poprzednia podwyżka cen za przejazd tym odcinkiem miała miejsce we wrześniu 2025 r. Obowiązująca od środy stawka za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem wynosi: 20 zł dla motocykli, 40 zł dla pojazdów osobowych o dwóch osiach, 69 zł dla pojazdów samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze, oraz motocykli i pojazdów samochodowych o dwóch osiach z przyczepami.

Do tej pory było to: 19 zł dla motocykli, 37 zł dla pojazdów osobowych o dwóch osiach, 63 zł dla pojazdów samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze, oraz motocykli i pojazdów samochodowych o dwóch osiach z przyczepami.

Z kolei stawki dla pojazdów kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze, z przyczepami) wynoszą obecnie 105 zł, dla pojazdów kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami) 160 zł, natomiast dla pojazdów ponadnormatywnych 400 zł.

Koszt przejazdu na trasie A2 Świecko – Nowy Tomyśl, na którym wysokość opłat jest regulowana decyzjami Ministerstwa Infrastruktury, pozostaje bez zmian.

Autostrada Wielkopolska: na tym etapie nie komentujemy sprawy

Rzeczniczka prasowa AWSA Anna Ciamciak przekazała PAP w środowe popołudnie, że jak dotąd spółka nie otrzymała żadnej informacji ze strony „właściwych organów publicznych” w tej sprawie. - Na tym etapie nie będziemy jej komentować - zaznaczyła.

Umowa koncesyjna na zarządzanie części autostrady A2 przez AWSA, zawarta z Ministerstwem Infrastruktury, obowiązuje do 10 marca 2037.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bezwzględny koniec pieców na gaz

Norwegia odkryła ogromne złoża surowców wartych miliardy

»»Wojna rozpętała kryzys – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24