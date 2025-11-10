Złoto znów z ceną ponad 4000 dol. za uncję

Ceny złota rosną, bo słabnięcie gospodarki USA zwiększa prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed w przyszłym miesiącu. Ten czynnik przeważa nad oceną postępów w sprawie zakończenia zamknięcia amerykańskiego rządu - podają dealerzy.

Złoto zdrożało w poniedziałek o prawie 2 proc. i przekroczyło poziom 4,070 USD za uncję po tym, jak ub. tydzień zakończyło bez większych zmian.

Inwestorzy obstawiają scenariusz obniżki stóp w USA i osłabienia dolara

Inwestorzy liczą na to, że słabsze dane z gospodarki USA mogą przemawiać za obniżką stóp procentowych w grudniu przez amerykańską Rezerwę Federalną, co będzie korzystne dla wyceny kruszców.

Na razie Fed może działać „po omacku” w związku zawieszeniem publikacji wielu wskaźników makro, próbując zrównoważyć słabą sytuację na rynku pracy i wysoką inflację.

„Słabsze sygnały z rynku pracy w USA wzmocniły oczekiwania inwestorów, że Fed może obniżyć stopy procentowe w przyszłym miesiącu” - wskazuje Riya Singh, analityczka Emkay Global Financial Services.

Koniec politycznego pata w Waszyngtonie?

Tymczasem bliski końca wydaje się być rekordowo długi impas dotyczący zamknięcia amerykańskiego rządu po tym, jak grupa senatorów Demokratów zgodziła się na kompromis w sprawie finansowania agencji federalnych do stycznia.

„Optymizm związany z możliwym rozwiązaniem przedłużającego się zamknięcia rządu USA może jednak osłabić wzrostową dynamikę cen złota” - wskazuje Singh.

Od czasu osiągnięcia rekordowego poziomu - powyżej 4,380 USD za uncję w połowie października cena złota spadła o ok. 7 proc.

W 2025 r. notowania tego kruszcu i tak są o ponad połowę wyższe wobec 2024 r.

PAP Biznes, sek

