Złoto znów z ceną ponad 4000 dol. za uncję
Ceny złota rosną, bo słabnięcie gospodarki USA zwiększa prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed w przyszłym miesiącu. Ten czynnik przeważa nad oceną postępów w sprawie zakończenia zamknięcia amerykańskiego rządu - podają dealerzy.
Złoto zdrożało w poniedziałek o prawie 2 proc. i przekroczyło poziom 4,070 USD za uncję po tym, jak ub. tydzień zakończyło bez większych zmian.
Inwestorzy obstawiają scenariusz obniżki stóp w USA i osłabienia dolara
Inwestorzy liczą na to, że słabsze dane z gospodarki USA mogą przemawiać za obniżką stóp procentowych w grudniu przez amerykańską Rezerwę Federalną, co będzie korzystne dla wyceny kruszców.
Na razie Fed może działać „po omacku” w związku zawieszeniem publikacji wielu wskaźników makro, próbując zrównoważyć słabą sytuację na rynku pracy i wysoką inflację.
„Słabsze sygnały z rynku pracy w USA wzmocniły oczekiwania inwestorów, że Fed może obniżyć stopy procentowe w przyszłym miesiącu” - wskazuje Riya Singh, analityczka Emkay Global Financial Services.
»» O notowaniach cen złota czytaj tutaj:
Złoto w fazie konsolidacji. Co dalej z ceną kruszcu?
Koniec politycznego pata w Waszyngtonie?
Tymczasem bliski końca wydaje się być rekordowo długi impas dotyczący zamknięcia amerykańskiego rządu po tym, jak grupa senatorów Demokratów zgodziła się na kompromis w sprawie finansowania agencji federalnych do stycznia.
»» O przełomie politycznym w Kongresie USA czytaj tutaj:
Po 40 dniach rządowego pata odwilż w Kongresie USA
„Optymizm związany z możliwym rozwiązaniem przedłużającego się zamknięcia rządu USA może jednak osłabić wzrostową dynamikę cen złota” - wskazuje Singh.
Od czasu osiągnięcia rekordowego poziomu - powyżej 4,380 USD za uncję w połowie października cena złota spadła o ok. 7 proc.
W 2025 r. notowania tego kruszcu i tak są o ponad połowę wyższe wobec 2024 r.
PAP Biznes, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Amerykańska ofensywa na polskim niebie
38 mld euro z eksportu żywności. Mięso kupują Niemcy
Terminal utrącony przez ekipę Tuska. „To miało sens”
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.