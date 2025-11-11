"Utrudnienia w kursowaniu pociągów do stacji Warszawa Centralna"

W dniach 8–16 listopada 2025 roku, z powodu prac porządkowych i działań modernizacyjnych, nie będzie możliwości bezpośredniego dojazdu PKP Intercity z odległych miejscowości na Dworzec Centralny w Warszawie.

Zaplanowane utrudnienia w dniach 8-16 listopada

Prezydent Warszawy może współpracować z PKP PLK i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za transport publiczny w mieście, aby koordynować działania w zakresie transportu miejskiego. Niestety, 11 listopada nie będzie możliwe bezpośrednie dotarcie na Warszawę Centralną. Na przykład, osoby podróżujące ze Śląska i planujące wysiąść na Dworcu Głównym, nie będą miały takiej możliwości. Zamiast tego, będą musiały wybrać inną stację, a następnie kontynuować podróż do miejsca Marszu Niepodległości przy pomocy pociągu, autobusu lub taksówki.

W terminie 8–16 listopada br. na Stacji Warszawa Centralna prowadzone będą prace modernizacyjne. W ramach modernizacji zaplanowano wymianę rozjazdów oraz prace porządkowe - podaje

Decyzje dotyczące utrudnień w ruchu pociągów podejmowane są przez zarządcę infrastruktury kolejowej (PKP PLK), który zarządza ruchem pociągów i koordynuje go w obrębie wyznaczonego obszaru.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów przez stację Warszawa Centralna w dniach 8-16 listopada 2025 roku- czytamy na stronie PKP intercity.

