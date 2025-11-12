Coradia Max za 4,1 mld zł. Będzie słynny jak Pendolino?

Spółka PKP Intercity podpisała w środę umowę z Alstom Polska na budowę 42 piętrowych pociągów ekspresowych o prędkości 200 km/h. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zaznaczył, że to największa umowa taborowa w historii polskiej kolei.

Umowa o wartości blisko 6,9 mld zł (1,62 mld euro) obejmuje dostawy pociągów za 4,1 mld zł oraz pełne utrzymanie taboru w okresie 30 lat za blisko 2,8 mld zł. W kontrakcie jest też opcja dostawy kolejnych 30 składów.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak (P), prezes Alstom Polska Beata Rusinowicz (2P), prezes PKP Alan Beroud (2L) i prezes PKP Intercity Janusz Malinowski (L) podczas wizyty w Zakładzie Produkcji Taboru Kolejowego w Chorzowie / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

Największa umowa taborowa w historii polskiej kolei

„Dzisiaj w Chorzowie została podpisana największa umowa taborowa w historii polskiej kolei, umowa na zakup pierwszych w Polsce ekspresowych pociągów piętrowych dla PKP. (…) Tego polska kolej jeszcze nie widziała i dzięki temu megakontraktowi spełniają się marzenia wszystkich tych, którzy chcieli, żeby w Polsce jeździły pociągi jak najlepsze, jak najnowocześniejsze, jak najszybsze” - powiedział minister Klimczak.

Umowę podpisali prezes Alstom Polska Beata Rusinowicz (P) i prezes PKP Intercity Janusz Malinowski (L) / autor: materiały prasowe Alstom Polska

Umowę w Zakładzie Produkcji Taboru Kolejowego w Chorzowie podpisali prezes Alstom Polska Beata Rusinowicz i prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. To zwieńczenie przetargu PKP Intercity na zakup 42 dwupoziomowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z 30-letnim okresem utrzymania, a także opcją zamówienia kolejnych 30 pojazdów.

Wizualizacja składu Coradia Max w barwach PKP Intercity / autor: materiały prasowe Alstom Polska

Prezes PKP Intercity: przewieziemy od 100 do 160 tys. pasażerów dziennie

Myślę, że docelowo to będą 72 pociągi z 30-letnim utrzymaniem - powiedział prezes PKP Intercity. Podkreślił, że pociągi, które wejdą do eksploatacji za trzy i pół roku umożliwią znaczne zwiększenie podaży miejsc przez spółkę.

„Pociągi piętrowe zapewnią nam możliwość przewozu od 100 tys. do 160 tys. pasażerów w jednej dobie. To będzie siła PKP Intercity. To jest pomysł PKP Intercity na przygotowanie się do konkurencji, która nastąpi w 2030 r.” - stwierdził Malinowski.

Prezes PKP SA Alan Beroud zasygnalizował, że w razie zrealizowania pełnego prawa opcji w kontrakcie, jego wartość wzrośnie do blisko 14 mld zł. Zestawił też liczbę 160 tys. pasażerów na dobę, których będą mogły przewieźć nowe składy, z obecnie przewożonymi przez całą spółkę średnio 220 tys. pasażerami dobowo.

Malinowski zapowiedział, że pociągi piętrowe Intercity będą kursowały w kategorii ekonomicznej, z przystankami również w mniejszych miejscowościach, w których obecnie zatrzymuje się spółka, z „bardzo tanimi biletami”.

Tabor zespołowy, szczególnie piętrowy, charakteryzuje się niskimi kosztami operacyjnymi eksploatacji, co dodatkowo przy dużej pojemności daje operatorowi możliwość kształtowania niskich cen i posiadania bardzo dużej siły konkurencyjnej_ - podkreślił prezes PKP Intercity.

Wózki do składów Coradia zostaną wyprodukowane w podwarszawskim Nadarzynie / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

Prezes Alstom Polska: pociągi powstaną w całości w Polsce

Prezes Alstom Polska zapewniła, że pociągi powstaną w całości w Polsce: ich wózki zostaną wyprodukowane w podwarszawskim Nadarzynie, a cały proces produkcyjny odbędzie się w Chorzowie. - Dla mnie to powód do ogromnej dumy, że w Alstom wracamy do korzeni: produkcji w Polsce dla Polski, przy współpracy z 800 dostawcami w Polsce, a także z lokalnymi uczelniami, jak Politechnika Śląska - powiedziała Rusinowicz.

Proces produkcyjny składów odbędzie się w Zakładzie Produkcji Taboru Kolejowego w Chorzowie / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

Pociągi Coradia Max dotrą do większości dużych miast Polski

Alstom dostarczy PKP Intercity pociągi Coradia Max o prędkości maksymalnej 200 km/h, dwusystemowe - czyli będą mogły jeździć pod zasilaniem 3 kV prądu stałego i 25 kV prądu zmiennego. Dzięki temu będą mogły pojechać np. na lotnisko CPK czy do Czech. Mają pojawiać się w większości dużych miast Polski.

Sześciowagonowe składy Coradia Max będą składały się z czterech piętrowych wagonów skrajnych oraz dwóch jednopoziomowych wagonów środkowych, oferując łącznie ponad 550 miejsc siedzących i możliwość jazdy w trakcji podwójnej. Modułowa konstrukcja platformy pozwoli PKP Intercity dostosować pociągi do specyfiki tras i potrzeb pasażerów.

Pociągi będą wyposażone w klimatyzację, bezpłatne Wi-Fi, gniazdka elektryczne i lampki do czytania, półki na bagaż, miejsca na rowery i wózki dziecięce. Będą w nich mieściły się: strefy ciszy, przedziały rodzinne oraz część bistro.

Wsiadanie i wysiadanie ułatwią szerokie automatyczne drzwi. Pociągi umożliwią bezstopniowe wejście z peronów o wysokości 760 mm. Na peronach o innej wysokości dostęp zapewnią automatyczne windy dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

W Europie eksploatowanych lub zamówionych jest już ponad 500 jednostek Coradia Max. Jak wynika z informacji Alstomu, flota dla PKP Intercity zostanie zaprojektowana przy znaczącym udziale polskiego zespołu inżynierów i wyprodukowana w Polsce.

Realizacja zamówienia do 2032 roku

Alstom szczególnie podkreśla wagę Chorzowa dla firmy jako jej globalnego centrum kompetencyjnego w zakresie produkcji i inżynierii taboru kolejowego. Zakład (ze 160-letnią historią) odgrywa według firmy kluczową rolę w jej międzynarodowej strukturze - jako zakład produkcyjny oraz ośrodek innowacji i rozwoju technologicznego. To w Chorzowie powstać mają finalne rozwiązania techniczne dostosowane do polskiego rynku.

Chorzowska fabryka, zatrudniająca obecnie ok. 2,5 tys. osób, specjalizuje się również w spawaniu aluminium - kluczowej technologii w projektach realizowanych dla klientów od Niemiec i Włoch po Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Z kolei w Nadarzynie w 2022 roku uruchomiono wyspecjalizowany zakład, produkujący wózki do pociągów regionalnych i dalekobieżnych, a także serwisujący wózki do pociągów dużych prędkości (do 250 km/h) - jako pierwsze tego typu centrum serwisowe w Polsce.

W ramach 30-letniego kontraktu na kompleksową obsługę serwisową Alstom zapewni utrzymanie prewencyjne, korekcyjne oraz przeglądy i naprawy główne floty, a także usługi czyszczenia. Zaplecze tych pociągów ma znaleźć się na warszawskim Grochowie.

Wszystkie składy z zamówienia podstawowego mają zostać dostarczone przewoźnikowi do początku 2032 r.

Zakład Produkcji Taboru Kolejowego w Chorzowie. Tu powstaną składy Coradia Max dla PKP Intercity / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

Alstom działa w Polsce od 1997 r. i zatrudnia obecnie ponad 4,7 tys. osób. W ostatnich 10 latach firma zainwestowała w modernizację zakładów produkcyjnych i serwisowych ok. 600 mln zł (ok. 140 mln euro). Alstom jest największym producentem i eksporterem taboru kolejowego w Polsce, dostarczając z polskich zakładów rozwiązania dla klientów w Europie, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022. Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 84 mln, a w 2030 roku - do 110 mln. (PAP)

PAP, sek

