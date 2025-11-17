Demo Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 udostępnione

Przedprodukcyjna wersja (demo) Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 została w ten weekend udostępniona użytkownikom - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów. Dodało, że program umożliwia już przetestowanie możliwości wystawiania i otrzymywania faktur.

„Zgodnie z harmonogramem, od 15 listopada użytkownicy KSeF mogą korzystać z Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 w środowisku przedprodukcyjnym (Demo). Daje ono możliwość wystawiania i otrzymywania faktur w warunkach zbliżonych do tych, które będą dostępne od 1 lutego 2026 r.” - przekazał resort.

Zbieranie doświadczeń z wersji demo

Jak wskazało MF, wersja przedprodukcyjna aplikacji umożliwia przetestowanie KSeF 2.0 korzystając z fikcyjnych danych na fakturach, ale przy prawdziwych danych uwierzytelniających. Do aplikacji przedprodukcyjnej można zalogować się przy pomocy prawdziwych danych uwierzytelniających (np. NIP) zgodnych z rejestrem informacji o właścicielach firm. Nie pozwalała na to wcześniejsza, testowa wersja aplikacji.

Resort zaznaczył, że dzięki informacjom zwrotnym od użytkowników działanie finalnej aplikacji może różnić się od środowiska demo i będzie optymalizowane do uruchomienia produkcyjnego 1 lutego 2026 r.

Co można testować?

Udostępniona w ten weekend wersja aplikacji umożliwia:

-wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur (oraz korekt) zgodnie ze strukturą logiczną FA(3),

-wyszukiwanie i pobranie wysłanych faktur w postaci XML, HTML lub PDF,

-obsługę identyfikatorów złożonych (model samofakturowania UE),

-pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru generowanego dla wystawionej faktury lub wielu faktur,

-wyświetlanie historii sesji, obsługę kodów QR w tym dostępu do faktury za pomocą tego kodu,

-generowanie i obsługę tokenów (do 31 grudnia 2026 r.),

-obsługę anonimowego dostępu do faktury,

-dostęp do faktur w wystawionych w trybie offline,

-wizualizację i pobranie faktury PEF,

-zarządzanie uprawnieniami oraz wnioskowanie o certyfikaty i ich pobieranie.

Ministerstwo zwróciło też uwagę, że korzystanie ze wszystkich tych funkcji w aplikacji ma na razie charakter testowy.

Od 1 lutego 2026 faktury w Krajowym Systemie e-Faktur

Zgodnie z ustawą o Krajowym Systemie e-Faktur, od 1 lutego 2026 r. firmy ze sprzedażą przekraczającą 200 mln zł w roku 2024 będą musiały wystawiać faktury za pośrednictwem KSeF. Mniejsze firmy obowiązek ten obejmie od 1 kwietnia 2026 r. Dla mikroprzedsiębiorców przewidziano okres przejściowy – od kwietnia do grudnia 2026 r. nie będą oni musieli wystawiać e-faktur, jeśli ich miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł brutto.

Ustawa przewiduje, że w związku z wejściem w życie KSeF podstawowy termin zwrotu VAT ulegnie skróceniu z 60 do 40 dni.

Ustawa utrzymuje możliwość wystawiania faktur w kasach rejestrujących do końca 2026 r. Wprowadza też na stałe tryb „offline24”, umożliwiający wystawienie faktury bez dostępu do internetu np. w momencie awarii sieci. Do końca 2026 r. nie będą też stosowane kary za błędy we wdrażaniu nowych przepisów. Znika konieczność drukowania faktur i ręcznego wprowadzania ich do systemów księgowych. Faktury będą przechowywane przez 10 lat w KSeF.

Wprowadzenie KSeF ma zwiększyć dochody budżetu z tytułu uszczelnienia luki VAT. Resort finansów oszacował, że wzrosną one o ok. 10 mld zł w okresie 10 lat.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skandal! Haniebna próba handlu pamiątkami przez Niemców

Tajemnicza awaria kolejowa na Mazowszu. „Był wybuch”

Srebro zmienia układ sił na rynku metali szlachetnych

»»Tragiczna sytuacja NFZ. Co z pacjentami onkologicznymi? Tusk lawiruje – oglądaj w telewizji wPolsce24