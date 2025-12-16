Pilny komunikat GIS. Popularny produkt wycofany

Główny Inspektorat Sanitarny wydał we wtorek ostrzeżenie dotyczące wykrycia bakterii Salmonella w partii jajek. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterię Salmonelli w 3 z 5 próbek treści oraz w 2 z 5 próbek na powierzchni określonej partii jaj.

Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego - ostrzegł GIS.

Chodzi o produkt: Świeże jaja z chowu ściółkowego, 10 sztuk o numer partii/dacie minimalnej trwałości: 05.01.2026. Producentem jest BESTFARM Ferma Drobiu Bestwinka - Janusz Matyjasik, ul. Dworkowa 22, 43-512 Bestwinka, zakład pakowania jaj: PL-24025908.

GIS poinformował, że podmiot podjął natychmiastowe działania zmierzające do wycofania kwestionowanej partii i zgodnie z jego wiedzą nie znajduje się już ona w obrocie.

Przeprowadzono również badania właścicielskie jaj pochodzących z wszystkich stad w kierunku obecności pałeczek Salmonella. Trwa oczekiwanie na wynik.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ważne

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

pap, jb