Herbatka ziołowa groźna dla zdrowia!
Główny Inspektorat Sanitarny wydał w poniedziałek ostrzeżenie dotyczące partii herbatki ziołowej, w której mogą znajdować się bakterie Salmonelli. Produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Bakterie Salmonella spp. wykryto w jednej z pięciu próbek partii L 0185 produktu „Morwa biała. Suplement diety. Herbata ziołowa, Zielnik Polski, 40g (20 torebek)” z datą minimalnej trwałości upływającą w maju 2027 r. Producentem jest Herbapol Lublin S.A.
Bakterie wykryto w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
„Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów” - czytamy w komunikacie.
GIS zaleca konsumentom niespożywanie produktu z partii objętej komunikatem, a w przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu produktu skontaktowanie się z lekarzem.
GIS przypomina, że informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Salmonella zawarte są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gis/choroby-zakazne2 pod hasłem „SALMONELOZY DUROWE I JELITOWE”.
PAP, sek
