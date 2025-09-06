No i po obniżkach! Zmiana trendu na stacjach

W dniach 8-12 września ceny paliw mogą wzrosnąć średnio o 2 do 3 gr na litrze - poinformowali analitycy Refleksu. Reflex prognozuje, że za benzynę 95 kierowcy zapłacą 5,85 zł/l (+0,03 zł), za benzynę 98 - 6,63 zł/l, za diesla - 5,95 zł/l. Najmniej podrożeje LPG o 2 gr do 2,68 zł/l.

„Zgodnie z wcześniejszymi prognozami od nowego miesiąca zaczęła się zmieniać sytuacja na krajowym rynku paliw. Widzimy to przede wszystkim w poziomach cen na stacjach – nie mówimy już o kontynuacji obniżek, lecz o zmianie kierunku na wzrost” - ocenili analitycy Refleksu.

Na części stacji podwyżki sięgały już 3–5 groszy na litrze

Wskazali też, że średnie ceny wszystkich monitorowanych paliw wzrosły o 1 gr na litrze (w tym tygodniu - PAP). „Wynika to z faktu, że choć na części stacji podwyżki sięgały 3–5 groszy na litrze, to na innych ceny pozostały bez zmian, a były też miejsca, gdzie paliwo oferowano taniej niż przed tygodniem” - wyjaśnili analitycy.

Zaznaczyli, że po tych zmianach paliwa wciąż są tańsze niż rok temu, choć - w ich ocenie- przewaga ta z tygodnia na tydzień maleje. „Obecnie benzyna Pb95 kosztuje o 38 gr/l mniej niż rok temu, Pb98 o 40 gr/l, diesel o 29 gr/l, a autogaz o 17 gr/l” - podali.

Niedzielne spotkanie OPEC zdecyduje o tendencjach na rynku ropy

Analitycy zwrócili uwagę, że ceny listopadowej serii kontraktów na ropę Brent pozostają poniżej 67 dol. za baryłkę przed niedzielnym spotkaniem ministerialnym OPEC+. Dodali, że w ujęciu tygodniowym Brent potaniała o ok. 0,70 dol. na baryłce.

Przypomnieli, że obecnie rynek czeka na decyzje OPEC+. 7 września osiem krajów kartelu (Arabia Saudyjska, Rosja, Irak, Kuwejt, Kazachstan, Algieria, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie), które wraz z końcem września zakończą proces wychodzenia z dobrowolnych cięć produkcji (2,2 mln baryłek dziennie), ustali październikowe limity wydobycia.

„OPEC+ zdaje sobie sprawę z oczekiwanej nadwyżki podaży ropy w IV kwartale 2025 r. i I kwartale 2026 r., dlatego decyzja o dalszym zwiększeniu produkcji mogłaby doprowadzić do spadku cen. Byłby to również początek procesu zmniejszania obligatoryjnych cięć produkcji (3,66 mln baryłek dziennie), które miały obowiązywać do końca 2026 r.” - stwierdzili eksperci.

Wskazali też, że aktualnie OPEC+ dysponuje ponad 4,6 mln baryłek dziennie wolnych mocy produkcyjnych, z czego 2,6 mln baryłek dziennie przypada na Arabię Saudyjską.

PAP, sek

