PiS: w PE będziemy bronili interesów Polski

W PE będziemy bronili interesów Polaków, polskich rolników, będziemy bronili interesów Polski - przekonywała wiceprezes PiS, europosłanka Beata Szydło podczas środowych spotkań na Mazowszu. „Zablokujemy niekorzystne rozwiązania dla naszego kraju, takie jak Zielony Ład” - mówił europoseł Adam Bielan.

Beata Szydło w środę wraz z grupa kandydatów ugrupowania do PE odwiedziła kilka miejscowości na Mazowszu.

Obecny rząd nie reaguje na problemy polskich rolników

Najpierw spotkała się z rolnikami w miejscowości Winnica. Europosłanka powiedziała dziennikarzom, że rozmowa dotyczyła m.in. przyszłości rolnictwa. Jak relacjonowała rolnicy mówili jakie mają problemy wynikające z Zielonego Ładu.

Mówili nam o tym, że niestety nie ma w tej chwili żadnej odezwy ze strony polskiego rządu, że nie ma dialogu, nie ma rozmowy. Nikt nie chce rozmawiać z rolnikami - powiedziała.

Wzrost rachunków za gaz i prąd

Jak dodała, rozmowa dotyczyła też rachunków za gaz i prąd i prognoz rachunków jakie otrzymują.

Nastroje są bardzo złe, dlatego że rolnicy mówią o tym, że będą mieli coraz większe problemy, żeby utrzymać swoje gospodarstwa. Podkreślają też, co jest niezwykle istotne, że jest brak perspektywy. Nie wiedzą co zrobić, nie wiedzą co będzie za rok, co będzie za dwa lata, w którym kierunku to wszystko pójdzie; żadnej komunikacji ze strony rządu – oceniła.

Prawo i Sprawiedliwość będzie broniło interesów Polski

„Rolnicy wiedzą doskonale, że trzeba się zjednoczyć, trzeba pójść na wybory, trzeba zadecydować, bo to jest przyszłość rolnictwa, to jest przyszłość gospodarki. To jest także przyszłość nas wszystkich” - mówiła. Wiceprezes PiS apelowała też do wszystkich, zwłaszcza tych osób, które mieszkają w mniejszych miejscowościach: „Trzeba iść 9 czerwca i głosować w wyborach do PE, głosować oczywiście na PiS”.

Warto oddać głos na nas, bo my naprawdę będziemy bronili interesów Polaków, polskich rolników. Będziemy po prostu bronili interesów Polski – przekonywała.

Z kolei lider listy PiS na Mazowszu, europoseł Adam Bielan, dodał, że rolnicy pokazywali prognozy mówiące o 70-proc. wzroście rachunków za gaz o 1 lipca.

To wszystko dlatego, że Donald Tusk nie potrafi znaleźć środków w budżecie na to, aby przedłużyć tarczę, która chroniła klientów indywidualnych przed tak rażącymi wzrostami cen za surowce energetyczne – ocenił.

Bielan dodał, że Tusk doszedł do władzy obiecując obniżenie podatków, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy zł.

Tego wszystkiego nie ma. Są za to igrzyska i oskarżenia pod adresem opozycji” - podkreślił. „My idziemy do Parlamentu Europejskiego po to, żeby m. in. zablokować niekorzystne rozwiązania dla naszego kraju, takie jak Zielony Ład czy pakt migracyjny” - przekonywał.

Wyrzucić Zielony Ład do kosza

Szydło odwiedziła następnie Świercze, gdzie spotkała się z urzędnikami urzędu gminy. Po spotkaniu mówiła, że rząd PiS wspierał samorządy i przeznaczał bardzo duże środki na inwestycje lokalne. Ponownie przekonywała też do udziału w czerwcowych wyborach i głosowania na kandydatów PiS.

Wyrzucimy Zielony Ład do kosza, żebyście nie musieli płacić wysokich rachunków, a stworzymy takie warunki, żeby właśnie samorządowcy mogli korzystać z projektów, programów, które będą wam służyły - powiedziała.

Bielan przyznał, że w czerwcowych wyborach „grozi nam niska frekwencja” i dlatego politycy PiS jeżdżą, aby mobilizować ludzi. „Żeby pokazywać związek między decyzjami, które zapadają w Strasburgu, Brukseli, a później wzrastającymi niestety kosztami życia” – powiedział.

Na zakończenie objazdu po Mazowszu Szydło oraz towarzyszący jej kandydaci do PE odwiedzili jedną z rodzin we wsi Bylice.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

pap, jb