Najdroższy kwadrans w historii polskiej gospodarki

Nabrzmiewa publiczny spór o kolejowy komponent CPK i zamawiany dla niego tabor. ”VMax 250 km/h polski tabor, niższe koszty i tańsze bilety VMax 320 km/h konieczność zagranicznego taboru i wyższe ceny biletów. Dlaczego rząd tak mocno forsuje 320 km/h? Odpowiedź chyba nasuwa się sama” – wyjaśnił w niedzielę istotę sporu we wpisie na X Adam Czarnecki, jeden z liderów Stowarzyszenia „TakDlaCPK”.

W sieci powtarza się błędne przekonanie, że infrastruktura #CPK miała być projektowana pod niższą prędkość, a dopiero rząd @donaldtusk ją podniósł. To nieprawda – w obu wariantach KDP była projektowana pod 350 km/h. - rozpoczyna wpis Adam Czarnecki.

Różnica dotyczy jedynie ustalenia prędkości eksploatacyjnej (czyli prędkości maksymalnej w danym momencie). W pierwotnym projekcie ustalono ją na 250 km/h, zaś @Platforma_org podniosła ją do 320 km/h - rozwija wątek Adam Czarnecki.

W dużym skrócie różnica sprowadza się do: VMax 250 km/h polski tabor, niższe koszty i tańsze bilety VMax 320 km/h konieczność zagranicznego taboru i wyższe ceny biletów Dlaczego rząd tak mocno forsuje 320 km/h? Odpowiedź chyba nasuwa się sama - podsumowuje.

Najdroższy kwadrans w historii polskiej kolei

„Zapłacimy niemieckiemu Siemensowi dodatkowe MILIARDY po to tylko, aby z W-wy do Poznania i Wrocławia jechać 1:40 a nie 1:55, jak zakładano w pierwotnym planie CPK Ale w zamian dostaniemy droższe bilety, pozbawimy szansy polskich producentów taboru i zwiększymy wyklucz. kom. całych regionów” – tak rządową propagandę sukcesu w sprawie CPK wypunktował na X także Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK”.

Pociąg na 350kmph kosztuje jakieś 15mln EUR więcej niż na 250kmph. Zatem przy pierwszej paczce 26 pociągów KDP już mamy blisko 2 mld dodatkowego koszu. +70% większe zużycie energii +25% wyższe koszty utrzymania taboru +50% wyższe koszty utrzymania infrastruktury – precyzuje argumentację prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK”.

Jakubas: nie zdążymy z infrastrukturą

Dodatkowe miliardy do kieszeni niemieckiego Siemensa, droższe bilety, większe wykluczenie komunikacyjne. Taka jest cena kolei z prędkością 350 km/h. W mijającym tygodniu rząd Donalda Tuska wykorzystywał tę kwestię, aby uderzać zarówno w prezydenta Karola Nawrockiego, który podczas Rady Gabinetowej wyrażał zaniepokojenie w związku z opóźnieniami w realizacji projektu CPK, jak i poprzednie władze. Tymczasem nie mamy nawet infrastruktury odpowiedniej dla kolei dużych prędkości, a z jej budową raczej nie zdążymy w 10 lat. Na te wszystkie problemy zwracał uwagę już w zeszłym miesiącu Zbigniew Jakubas, właściciel grupy Newag, w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim - wskazuje wPolityce.pl

Oprac. Sek

