Czy w Kielcach będzie ciągłość odbioru śmieci?

Przedsiębiorstwo Eneris, obsługująca 180 000 mieszkańców Kielc oraz około 3 700 przedsiębiorstw zalega gigantyczną kwotę – jak informuje portal Hajp Media, spółka obsługująca wywóz odpadów w Kielcach, nie rozliczyła się w pełni z generalnym wykonawcą gruntownego remontu składowiska przy ul. Zagnańskiej. Niezapłacone zobowiązania sięgają obecnie około 14 mln złotych.

Eneris zalega generalnemu wykonawcy

Eneris Surowce Kielce sp. z o.o., powołana na początku 2024 roku z podziału Eneris Surowce Usługi S.A., odpowiada za gospodarkę odpadami w stolicy województwa świętokrzyskiego. Spółka, należąca do szerokiej grupy kapitałowej, już wcześniej miała kłopoty w realizacji usług. Jak informuje portal Hajp Media w 2022 roku nałożono na nią karę 1,5 mln złotych za problemy z wywozem odpadów.

W 2024 roku Eneris jako jedyna firma przystąpiła do przetargu na obsługę wywozu śmieci w Kielcach. Jej oferta opiewała na 108 mln zł za trzy lata świadczenia usług – była jednak o 18 mln wyższa od budżetu przewidzianego przez miasto. Według lokalnych mediów to wzbudziło kontrowersje już na etapie podpisywania kontraktu.

Kluczowy remont i spór z wykonawcą

Aby zapewnić ciągłość działania, spółka musiała przeprowadzić remont bazy transportowo-magazynowej przy ul. Zagnańskiej. Wybór padł na warszawską firmę Giga Service, która zobowiązała się wykonać inwestycję w bardzo krótkim czasie.

„Zrealizowaliśmy inwestycję w ciągu 2 miesięcy. Inne firmy nie byłyby w stanie przeprowadzić jej tak szybko. Termin realizacji całości prac był dla inwestora kluczowy. W przeciwnym razie składowisko nie funkcjonowałoby. Dokonaliśmy rzeczy prawie niemożliwej” – mówił portalowi Hajp Media jeden ze wspólników firmy Giga Service, Michał Klekowicki.

Prace zostały zakończone w terminie, a odbiór końcowy robót nastąpił jesienią 2024 roku. Mimo to, niemal dziesięć miesięcy później generalny wykonawca twierdzi, że nie otrzymał pełnej zapłaty.

Eneris zalega 14 milionów spółce Giga Service

Według przedstawicieli Giga Service, brak gwarancji zapłaty zmusił firmę do odstąpienia od umowy. Aktualnie Eneris zalega im z wynagrodzeniem w wysokości około 14 mln zł. Sprawa ma trafić na drogę sądową.

Michał Klekowicki podkreśla, że sytuacja jest kuriozalna: „Jako generalny wykonawca stanęliśmy na głowie, żeby sprostać oczekiwaniom inwestora. Po niemal dziesięciu miesiącach od zakończenia inwestycji nadal nie otrzymaliśmy należnych pieniędzy. To ogromne obciążenie dla naszej firmy.

Brak odpowiedzi ze strony Eneris

Dziennikarze Hajp Media próbowali uzyskać komentarz ze strony Eneris. Kontakt z biurem obsługi klienta został przekierowany do rzecznika prasowego konsorcjum. Mimo prób – telefonicznych i mailowych – nie uzyskano do tej pory żadnej odpowiedzi.

Brak stanowiska firmy w sprawie należności wobec generalnego wykonawcy rodzi pytania o kondycję finansową spółki i jej przyszłość w realizacji kontraktów publicznych.

Co dalej?

Konflikt pomiędzy Eneris a Giga Service będzie musiał rozstrzygnąć sąd. Niezapłacone faktury na kwotę 14 mln zł mogą poważnie wpłynąć na sytuację obu stron. Dla Kielc kluczowe pozostaje pytanie: czy problemy Eneris wpłyną na ciągłość odbioru odpadów w mieście?

Sprawa budzi coraz większe emocje wśród mieszkańców i obserwatorów rynku. Jedno jest pewne: historia z Eneris pokazuje, jak duże ryzyko niesie za sobą powierzenie obsługi publicznych usług jednej firmie. A dopóki konflikt nie znajdzie finału w sądzie, nad gospodarką odpadami w Kielcach będzie unosił się cień niepewności.

Eneris zalega 14 milionów – co to za przedsiębiorstwo?

Eneris to ogólnopolska grupa kapitałowa działająca w sektorze gospodarki odpadami, recyklingu, surowców wtórnych oraz energetyki zerowej emisji. Eneris Surowce Kielce sp. z o.o. jest jedną ze spółek tej grupy, obsługującą 180 000 mieszkańców Kielc oraz około 3 700 przedsiębiorstw. Spółka świadczy kompleksowe usługi: zbiórkę odpadów komunalnych i przemysłowych, selektywną zbiórkę surowców, opróżnianie i transport odpadów budowlanych i pouremontowych, a także doradztwo środowiskowe.

