Bruksela się ugięła! Auta spalinowe zostają

Komisja Europejska wycofała się z całkowitego zakazu sprzedaży w Unii Europejskiej nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Szefowie rządów państw unijnych chórem ogłosili, że przyjmują tę decyzję z satysfakcją i zwrócili uwagę, że chroni ona miejsca pracy. Czyżby wreszcie poszli po rozum do głowy? A może Niemcy nacisnęli na hamulec, po tym jak zmuszeni byli zlikwidować fabrykę Volkswagena w Dreźnie?

Przepis, który od początku budził sprzeciw producentów i użytkowników samochodów spalinowych, miał realizować założenia europejskiego Zielonego Ładu. Jasne było, że zakaz będzie realnym zagrożeniem dla europejskiej gospodarki.

Zielony Ład to ślepa uliczka

Tyle, że Komisja Europejska potrzebowała lat, by zrozumieć, że to ślepa uliczka. Jedynie francuska minister transformacji ekologicznej oświadczyła, że przyjmuje tę „elastyczność Komisji Europejskiej z żalem” i zapowiedziała podjęcie walki o to, by decyzja nie została zatwierdzona przez kraje Wspólnoty.

Volkswagen zamyka

Podsumowaniem pomysłów unijnej biurokracji związanych z Zielonym Ładem może być wczorajsza informacja z Drezna. Z taśmy produkcyjnej fabryki Volkswagena w tym mieście zjechał właśnie ostatni samochód. Tym samym koncern zamknął zakład, co jest pierwszym takim przypadkiem od 88 lat działalności firmy w Niemczech.

Centrum badań i rozwoju w miejsce fabryki

Fabryka w Dreźnie ma zostać przekształcona w centrum badań i rozwoju, skoncentrowane na półprzewodnikach, sztucznej inteligencji oraz robotyce. Połowę przestrzeni ma zająć Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Ostatnim pojazdem wyprodukowanym w zakładzie był – co może zaskoczyć fanów motoryzacji – czerwony samochód elektryczny ID.3 GTX. W Dreźnie składano ok. 6 tys. samochodów rocznie. To zaledwie ułamek tego, co w największej fabryce Volkswagena w Wolfsburgu, gdzie z taśmy zjeżdża rocznie ponad pół miliona pojazdów.

Źródło: PAP, Wiadomości Gospodarcze TV w Polsce24, Oprac. MW, GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tąpnięcie na rynku pracy. Chodzi o liczbę wakatów

Złoto znów drożeje, ale bohaterem sezonu jest srebro

Obajtek ostrzega. Jest wiele skutków Zielonego Ładu

»»Umowa Mercosur - brudna gra Brukseli! – oglądaj „Wiadomości Agro” w telewizji wPolsce24