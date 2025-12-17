Nagrody NBP im. Władysława Grabskiego rozdane

Za pracę zespołową w tematyce ekonomicznej i tytuł „Redakcji 2025 roku” w Konkursie NBP im. Władysława Grabskiego odebrał w tym roku zespół Katolickiego Radia Zamość. W czasie uroczystej gali w Warszawie laureaci zostali uhonorowani za wyjaśnianie w sposób przystępny i zrozumiały skomplikowanych zagadnień gospodarczych i ekonomicznych.

Konkurs NBP pozwala co roku nagrodzić najlepszych dziennikarzy ekonomicznych. Kapituła XXIII edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego przyznała nagrody w sześciu kategoriach podstawowych, nagrodę w kategorii specjalnej, nagrodę za pracę zespołową – „Redakcja 2025 roku” oraz jedno wyróżnienie.

Warto przypomnieć, że rok temu tytuł Redakcji Roku odebrał zespół „Gazety Bankowej”, tworzonej przez dziennikarzy portalu wGospodarce.pl, wśród których mamy dwóch laureatów głównej nagrody konkursu, tytułu „Dziennikarz Ekonomiczny Roku”. Nagrody im. Władysława Grabskiego mają na swoim koncie red. red. Stanisław Koczot i Maciej Wośko. W tym roku Kapituła nie przyznała tego wyróżnienia.

Gratulujemy zwycięzcom

Poniżej przedstawiamy laureatów XXIII edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego.

Nagrody:

• Kategoria: Polityka pieniężna i stabilność finansowa • Dawid Błaszkiewicz, portal Obserwator Gospodarczy, za materiał Niemieckie kłamstwa o polskiej gospodarce. Niszczymy manipulacje

• Kategoria: Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna

Sebastian Stodolak, „Dziennik Gazeta Prawna”, za materiał Efekt roju innowacyjnych jednostek

• Kategoria: Felieton • Wojciech Boczoń, portal Bankier.pl, za materiał Banki pytają o źródła dochodów. Nie odpowiesz, zablokują dostęp do e-bankowości

• Kategoria: Analiza • Michał Tomaszkiewicz, portal informacyjny PolskieRadio24.pl, za materiał Reparacje od Rosji? Wyliczyliśmy historyczny rachunek za II wojnę światową

• Kategoria: Wywiad

Katarzyna Łukasiewicz, portal Energetyka24, za materiał „Cała Europa się zdekarbonizowała, poza Polską”. Skąd u nas ubóstwo energetyczne?

• Kategoria: Problematyka regionalna • Weronika Szkwarek, z portalu PulsHR.pl, za materiał Rafako. Jest wszystko, tylko roboty nie ma

W kategorii specjalnej zatytułowanej w tym roku „Rezerwy walutowe i złoto w polskiej gospodarce – autorska analiza ich roli w stabilności i bezpieczeństwie finansowym państwa” nagrodę odebrał Krzysztof Kolany z portalu Bankier.pl za materiał Czy 30% złota w rezerwach walutowych to dobry pomysł? Wyróżnienie w tej kategorii powędrowało do Macieja Pawlaka z „Gazety Polskiej” za materiał Polska – złoty kraj.

Laureatów wybrała Kapituła pod przewodnictwem prof. Adama Budnikowskiego, w skład której weszli: prof. Grażyna Ancyparowicz, prof. Rafał Sura, prof. Ireneusz Dąbrowski, red. Wojciech Surmacz i red. Michał Karnowski.

